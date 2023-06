Vox exige al PP que antes de negociar en Extremadura aclare si debe gobernar la lista más votada

La insistencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada, y la de su candidata en Extremadura, María Guardiola, de intentar un Gobierno sin Vox a pesar de la victoria del PSOE en esta comunidad está molestando a la extrema derecha, que hasta este jueves no había hecho declaraciones sobre las futuras negociaciones políticas.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Ángel Pelayo Gordillo, ha pedido al PP que aclare si mantiene el criterio de que debe gobernar la lista más votada para que ellos se puedan a sentar a negociar con los populares en Extremadura.

En declaraciones a los medios, las primeras tras la noche electoral, Pelayo Gordillo ha recordado que Feijóo, ha sido “muy concreto y muy específico” en una entrevista con Ana Rosa Quintana al asegurar que su criterio sigue siendo que sea la lista más votada la que gobierne, que en el caso de Extremadura ha sido el PSOE, aunque PP y Vox suman mayoría absoluta con 33 escaños.

“Así es que en primer lugar para que yo, o mejor dicho para que Vox se siente con el PP a llegar a un acuerdo de gobierno, habrá que aclarar esta postura”, ha insistido Pelayo, quien ha instado a los populares a que sean serios y precisos, porque “no podemos confundir a los votantes”.

No obstante, Pelayo Gordillo ha tendido la mano al PP y ha dejado abierta todas las posibilidades para la futura negociación, aunque también ha advertido que no regalarán sus votos. Por ello, ha explicado que formar parte de un Gobierno de coalición de derechas está dentro de esas opciones: “Mi responsabilidad es dejar abiertas todas las puertas para facilitar, que es mi deber y mi obligación y compromiso: el cambio en Extremadura”, ha dicho en esta convocatoria que no estaba prevista.

El candidato de extrema derecha también se ha referido al reproche de María Guardiola de no haber recibido una llama para felicitarla por el resultado del 28M, a lo que ha respondido que tampoco él la ha recibido de su parte cuando los dos partidos han mejorado sus resultados y ninguno ha sido el más votado.