Casi el 3% de 13.000 donantes extremeños han generado anticuerpos de covid-19

Un total de 367 donantes de sangre de los 13.042 que hubo en Extremadura entre el 23 de junio y el 30 de septiembre dieron positivo en anticuerpos de la covid-19, lo que supone un 2,81 por ciento, según datos facilitados a Efe por el director del Banco de Sangre de Extremadura, José María Brull.

Desde el pasado 23 de junio el Banco de Sangre de Extremadura aprovecha las donaciones para hacer un estudio de seroprevalencia de la covid-19 entre los donantes y conocer si estos tienen o no anticuerpos de este virus.

Según Brull, este porcentaje es "una cifra alta" teniendo en cuenta que el estudio se hace, no sobre la población general sino entre personas sanas de entre 18 y 64 años, aunque reconoce que la interpretación que se pueda hacer de estos datos corresponde a especialistas y aquellos que están estudiando el virus.

"Nos dice que cerca de un 3 por ciento de esta población ha pasado, sabiéndolo o no la enfermedad y ha desarrollado anticuerpos, luego las interpretaciones corresponden a otros, nosotros lo que hacemos es aportar los datos", precisa.

En este sentido, dice que no se pueden sacar conclusiones precipitadas porque para ello hay que recopilar muchos datos, y ha añadido que, por ejemplo, se ha comprobado que hay donantes que en junio o julio dieron positivo en anticuerpos de la covid-19 y que al volver a donar tienen niveles más bajos de anticuerpos o incluso "han negativizado".

Por ello, defiende la utilidad de este estudio y de los datos que aporta, así como la necesidad de "ponerlos en común" para que los investigadores tengan la máxima información posible, y aboga porque, como se hace en Extremadura, otras CCAA también aprovechen las donaciones para hacer este estudio.

"A lo mejor con los 13.000 donantes de estos tres meses en Extremadura no son suficientes, pero si se juntan con los de otras CCAA, si se pueden sacar conclusiones validas", indica Brull, que también recuerda que el plasma de esos donantes con anticuerpos es utilizado para atender a enfermos de covid.

José María Brull considera que estos son "motivos suficientes" para hacer este estudio, además de que tampoco supone un mayor gasto al sistema sanitario.

Otros de los datos que arroja este informe es que entre los donantes con positivo en anticuerpos de la Covid, hay una mayor proporción de mujeres, pese a que entre estos 13.000 donantes hay un menor número de mujeres, y en cuanto al grupo sanguíneo, se ha visto que globalmente hay mayor proporción de positivos entre A y AB, que entre los 0 y los B, pero insiste en que estos aspectos deben ser interpretados por los especialistas.

Respecto a la marcha de la campaña de donaciones, Brull ha reconocido que "va un poco por debajo" de las del año pasado, ya que, por ejemplo, se ha notado que va menos gente a los hospitales a donar "por miedo" y se han anulado las colectas que se llevaban a cabo en los campus universitarios.

No obstante, precisa que la situación "no está tan mal" como para que no se puedan realizar determinadas intervenciones, pero en el Banco de Sangre de Extremadura prefieren tener "las reservas bien cubiertas" por lo que pueda ocurrir, como por ejemplo que se adopten medidas excepcionales y restricciones en municipios donde esté previsto llevar a cabo colectas.