Badajoz reduce aforos y limita las reuniones a un máximo de diez personas a partir de esta medianoche

La ciudad de Badajoz aplicará desde las 00:00 horas del lunes medidas como la reducción de aforos o la limitación de las reuniones a un máximo de diez personas, para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad, según anunciaba este sábado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles.

Así lo aprobaba al mediodía el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que se reunió con carácter extraordinario de forma telemática. Unas medidas que hoy se han publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

Medidas

Las reducciones de aforo, que tendrán una duración de 14 días a partir de las 00.00 horas este lunes 21, son las siguientes: no podrán celebrarse reuniones superiores a 10 personas; los velatorios al aire libre serán de 25 personas y en espacios cerrados de 15; los lugares de culto tendrán un aforo del 50% de su capacidad; en bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones, el aforo de los locales será del 50% y no se permitirán más de 100 personas al aire libre o 50 en espacios cerrados; en los locales comerciales, el aforo en su interior será menor del 40%, y las zonas comunes de los centros comerciales no podrán superar el 30%; los mercadillos reducen su aforo al 30%; en la hostelería y restauración, no se podrá consumir en barra sino en mesas, con aforos de un 40% en el interior y un 45% en las terrazas; bibliotecas, teatros, cines o auditorios a 1/3 de su aforo; reuniones de negocios al 50% del aforo del local donde se realicen. Se trata de medidas que, sin afectar a la movilidad de la población, afectan a determinados aforos que permitan mantener las distancias de seguridad para que las acitividades comerciales, de ocio, culturales o sociales, se puedan realizar en condiciones seguras y prevenir la salud.

269 casos por cada 100.000 habitantes

La decisión surge de la incidencia acumulada de los últimos 14 días en la ciudad de Badajoz, que con 269 casos por cada 100.000 habitantes, supera la media de Extremadura, situada en 255. La zona de mayor incidencia es Cerro Gordo, con 521 casos de media por cada 100.000 habitantes, le siguen Zona Centro, con 388; La Paz, con 250; San Fernando, 235; Suerte de Saavedra, 225; Ciudad Jardín, 224; Valdepasillas, 223; y las de menor incidencia son San Roque (192) y El Progreso (158).

Actualmente, hay en la ciudad de Badajoz 2.112 personas en seguimiento y 952 de una forma más estrecha. Hay 549 personas con PCR positiva y el resto son contactos de casos.