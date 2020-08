Vergeles: "No sabemos cuánto tiempo más podremos seguir controlando brote a brote"

El incremento de casos de virus arrastrados durante los últimos 14 días indica que España se está enfrentando a la segunda oleada, y es necesario hablar con esa claridad y seguridad a la ciudadanía, ha afirmado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles.

“Sigo pensando que estamos ante una segunda oleada”, ha declarado al programa La Mañana de TVE-1. “Está claro que la incidencia en los últimos 14 días va creciendo, también los positivos aunque en Extremadura no al mismo ritmo que en otras comunidades; hay que pensar que estamos en la segunda oleada y a los ciudadanos hay que hablarles con transparencia, claridad y seguridad”.

En la región hay ahora 28 brotes activos tras haberse superado otros 9, y de momento se van atajando tras producirse un primer positivo, rastreando su red de contactos, haciéndoles pruebas y acotando y deteniendo así la transmisión del virus.

“Pero la estrategia esta de controlar los brotes”, ha advertido, “vamos a ver hasta cuándo la podemos mantener porque si empieza haber transmisión comunitaria de otro tipo, tendremos que ir a ver caso a caso como en la primera oleada; espero que podamos seguir así durante mucho tiempo y aunque los positivos aumenten poder seguir la trazabilidad de todos los casos”. De momento y según un informe del instituto de salud Carlos III, el 72% de los casos se trazan según Vergeles.

Para ello es fundamental la red de rastreadores, respecto a la cual en Extremadura “tenemos una primaria muy buena, y en ella hay farmacéuticos y veterinarios que con el resto de profesionales forman un cuerpo de rastreadores importantes, 320 en total; de momento tenemos bastante controlados los que son los brotes”.

Sin instrumento legal

El Gobierno regional sigue pidiendo armas legales para atajar la situación, una vez que las leyes generales y de salud pública no valen según Vergeles.

Los acuerdos del viernes pasado entre Ministerio y comunidades autónomas, que han cerrado discotecas y limitado el tabaco, no son suficientes porque “yo incluyo como necesario el aislamiento, que resulta complicado cuando es colectivo, y las leyes de salud pública no están pensadas para eso, sino para por ejemplo una persona tuberculosa que no quería seguir tratamiento; ahora necesitamos autorización judicial, por lo que sigo pidiendo armas legales para un confinamiento rápido de un colectivo determinado, porque las primeras 24 o 72 horas determinan lo que va a pasar con un brote”.

El vicepresidente y consejero ha añadido que en algunos brotes se aplican medidas de “cirugía”, por ejemplo si en un pueblo la incidencia acumulada en 14 días es alta, los pasamos a fase dos durante 10-14 días hasta controlar el brote”.