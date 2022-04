En un robo en el santuario de la patrona de Los Santos acaban llevándose la cabeza de la imagen

La imagen de la Virgen de la Estrella, patrona del municipio pacense de Los Santos de Maimona (Badajoz), ha resultado dañada en un robo cometido en su santuario, en el que los ladrones forzaron la cabeza y se la llevaron junto con la corona.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado miércoles, ha informado en un comunicado la cofradía de Nuestra Señora de La Estrella.

La imagen ha sido dañada y la ermita permanecerá cerrada “el tiempo mínimo indispensable para la investigación por las fuerzas del orden”.

El Ayuntamiento ha informado de que la Guardia Civil y la Policía están investigando este “grave hecho”, que ha causado una gran conmoción en toda la localidad y fuera de ella “por la gran devoción y veneración que se le profesa a la Virgen de la Estrella”.

Durante los santos oficios de este Jueves Santo celebrados en la parroquia de Los Santos el párroco, Leonardo Terrazas; la mayordoma de la cofradía de Nuestra Señora de la Estrella, Mari Carmen Tinoco; y el alcalde de la localidad, Manuel Lavado, han informado de los daños ocasionados a la imagen.

La mayordoma ha pedido a la persona o personas que han cometido este acto de vandalismo que se arrepientan y la devuelvan, además de rogar a todos los que andan por caminos y campos que estén pendientes por si la cabeza hubiera sido abandonada.

Por su parte el alcalde advierte que el Ayuntamiento no va a permanecer al margen e irá de la mano, tanto de la parroquia como de la cofradía, en todo cuanto propongan o decidan hacer.

Durante esta comparecencia conjunta, el párroco ha añadido que si se encuentra a los autores debe actuar la justicia como se hace en estos casos, “pero lo nuestro como cristianos es recuperar a los que están perdidos por distintas circunstancias de la vida y pedir la misericordia y el perdón de Dios para ellos si quieren hacerlo y se arrepienten”.

El obispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, también ha trasladado unas palabras al pueblo de Los Santos de Maimona para mostrar su consternación: «Quiero expresaros mi dolor y cercanía a todos como pastor de la Arquidiócesis. Deseo que me sintáis cercano. Dios permite sucesos en nuestra vida que nos hacen sufrir. Pidamos al Señor la conversión sincera de los que han realizado tal acto“.

La junta de gobierno de la hermandad de la Virgen de la Estrella irá informando de todas las actividades que habrá que realizar para la restauración de la Imagen, siguiendo las directrices de la Parroquia y del Arzobispado.

En el caso de que la cabeza no apareciera, la Imagen de la patrona de Los Santos será restaurada. «La imagen puede que no sea la misma, pero nuestra devoción y cariño no solo tiene que ser el mismo, sino que nos tiene que unir aún más“, ha insistido el párroco durante su intervención.