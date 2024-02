Desalojado un activista por la Memoria del coloquio de Martín Villa sobre la Transición: “Es responsable de crímenes de lesa humanidad”

“Martín Villa asesino” es el grito con el que medio centenar de personas del Colectivo de los Olvidados por la Transición (COT), la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), Unidas Podemos y Unidas por Cáceres han recibido al exministro Rodolfo Martín Villa en la puerta del Museo Helga de Alvear de Cáceres, donde ha participado en un acto para hablar de la “ejemplaridad” de la Transición, que la Facultad de Derecho de Extremadura ha organizado con motivo de su 50 aniversario.

Los manifestantes han expresado, ante un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, su enfado por la presencia de Martín Villa debido a sus “responsabilidades” en los capítulos más represivos de la Transición durante su etapa como ministro de Gobernación, que acabaron con la muerte de varias personas. Además, el portavoz del COT ha recordado que Martín Villa está imputado por la justicia argentina como responsable de 12 asesinatos cometidos en contexto de lesa humanidad.

Precisamente ese asunto ha sido el que ha recordado un activista por la Memoria que la logrado acceder al auditorio donde se ha desarrollado la charla y ha interrumpido la exposición de Rodríguez Ibarra para acusar al exministro de “crímenes de lesa humanidad”. El joven ha tenido que ser desalojado de la sala por el personal de seguridad, que estaba de paisano, antes los intentos del moderador, el exeurodiputado Alejandro Cercas, de callarlo.

Además, en un momento del debate, Cercas se ha referido al grupo de personas que se manifestaban en la calle como “gente que no quiere la concordia y la reconciliación, y quiere ganar de la manera que sea”.

Guerra e Ibarra critican a Pedro Sánchez

A pesar de la controvertida visita de Rodolfo Martín Villa a Cáceres, ni los ponentes ni el moderador se han referido a esos capítulos de la Transición, que se ha vendido como un “modelo” ante un auditorio entregado. De hecho, el título del coloquio ha sido 'La Transición Española. Un ejemplo de convivencia entre españoles'.

Los socialistas Guerra e Ibarra han sido, como vienen acostumbrando en sus últimos actos públicos, muy críticos con el PSOE de Pedro Sánchez y con el Gobierno, aunque también con la clase política actual. El expresidente del Gobierno ha afirmado que es necesaria una renovación de “la élite política” y, en referencia a Sánchez, ha explicado que cuando el objetivo de una persona es gobernar con quien sea no para ganar, sino para que no gobiernen los otros, se está oponiendo a la alternancia y esa persona no es democrática“.

Respecto a la amnistía, ambos han asegurado que el motivo de Sánchez es “conseguir los siete votos” de Junts e Ibarra ha apuntado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no estaría defendiendo actualmente esos postulados si la secretaria general del PSOE fuera Susana Diaz: “Zapatero estaría diciendo lo contrario de lo que dice”, según el expolítico extremeño.

Vigencia de la Constitución

Martín Villa, Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra han defendido la vigencia de la Constitución Española, pero los tres han coincidido en la necesidad de llevar a cabo algunas reformas. No obstante, el expresidente ha apuntado que el “percal no está para muchos cambios”.

“Habría que hacer algunas reformas en la Constitución, pero no de la Constitución”, ha indicado Guerra, que también ha subrayado que se siente muy orgulloso de que sea un texto “rígido”.

Guerra también ha abogado por el bipartidismo en lugar de un “parlamento fragmentado”. “A mí me da igual que me llamen lo que quieran, yo tengo mis convicciones firmes. Y en este país hay políticos que cambian por conveniencia no por convicción”, ha concluido.

Por su parte, Ibarra ha manifestado que la “desafección que existe en la ciudadanía no es culpa de la Constitución, sino de los políticos”, y también ha defendido que no ha perdido vigencia, con un país que tiene “una democracia consolidada, de las 20 mejores del mundo”.

Para Martín Villa, lo que pretenden algunos “no es una reforma, sino cargarse la Constitución” y ha calificado a Vox como un partido “impresentable como es la formación del otro lado”, aunque ha dicho comprender a Santiago Abascal por su pasado político en el País Vasco.