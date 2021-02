Extremadura prorroga las restricciones actuales una semana más y elimina el límite de espectadores a los toros

Los indicadores epidemiológicos en Extremadura son muy positivos. Tanto la incidencia acumulada (87 casos a los 14 días), como la ocupación de camas en los hospitales (4,35%), de UCI (18,8%) como la positividad de las pruebas diagnósticas (2,34%) siguen a la baja y están muy por debajo de la media nacional. No obstante, no han sido suficientes para que el Consejo de Gobierno haya decidido esta semana flexibilizar las restricciones para la contención de la COVID-19.

La única decisión adoptada por la Junta de Extremadura este miércoles beneficia a los espectáculos taurinos, donde el aforo permitido es del 40% pero con un máximo de 200 personas. Ahora esa limitación del número de espectadores desaparece. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha justificado esta medida porque "es de justicia", ya que en los espectáculos deportivos al aire libre no existe una limitación del número de personas, sólo de los aforos.

Cada miércoles desde principios de febrero se había anunciado una lenta desescalada en Extremadura pero esta semana se ha optado por la "prudencia" para consolidar los datos epidemiológicos, analizar las consecuencias de la apertura del comercio y la hostelería, y estudiar la incidencia de las nuevas variantes de la COVID-19, ha explicado Vergeles.

Variante británica

En la actualidad el porcentaje de las muestras de la variante británica en Extremadura, la única que hasta ahora se ha detectado en Extremadura, "es inferior al 8%, pero necesitamos realizar más muestras", según el consejero de Sanidad.

Vergeles también ha mostrado su preocupación por la localidad pacense de Calamonte (6.000 habitantes), a unos cuatro kilómetros de Mérida, donde la incidencia acumulada ha escalado hasta los 957 casos a los 14 días, con previsión de que continúe incrementándose. El Servicio Extremeño de Salud realiza cribados desde el fin de semana y han aparecido varias muestras "sospechosas" de la variante británica.

A pesar de ello, la Junta no optará por el momento por el cierre perimetral ni otras medidas distintas a las que afectan al resto de la comunidad autónoma. "Quiero pedir a los vecinos que extremen la precaución y que guarden el aislamiento", ha dicho Vergeles, que también ha advertido de que a la Junta "no le temblará la mano" a la hora de tomar otras decisiones, aunque "no queremos volver atrás".