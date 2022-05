Extremadura, una de las comunidades con más casos de violencia infantil en 2021

Extremadura notificó, en 2021, un total de 730 casos de violencia contra la infancia, lo que la sitúa como una de las comunidades con más casos registrados en relación a su población.

Por ello, el Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura (FIEX) ha organizado las IV Jornadas Profesionales sobre 'Violencia contra la infancia: hacia una estrategia nacional de prevención' con el objetivo de aproximarse a la prevención de la violencia y la protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

Las jornadas, que han tenido lugar en la Escuela Superior de Hostelería y Agoturismo de Mérida, este jueves, ha contado para su apertura con la directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familias, Carmen Núñez, quien ha lamentado que “Extremadura destaca en datos porcentuales en cuanto a maltratos”.

Sin embargo, ha añadido que “a pesar de que los datos son malos, ya que son amplios, no conviene rebajarlos porque sería silenciar una realidad”, y es que, a su juicio, “callarse y no dar la voz de alarma indicaría que no se hace el esfuerzo para llegar a todos los puntos posibles y ayudar a que eso se solucione”.

Extremadura ha notificado durante el 2021 un total de 730 casos de los que casi el 87 por ciento tenían que ver con negligencias parental, es decir, con un cuidado inadecuado y no tanto con lesiones o agresiones directas contra el menor, aunque, como ha dicho Núñez, “esas negligencias privan al menor del entorno adecuado de desarrollo”.

Las jornadas, tienen entre sus objetivos analizar la percepción actual en el diseño de programas, planes de actuación e iniciativas, al hilo de la implementación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI) y la definición de la Estrategia Nacional contra la Violencia Infantil.

Como ponentes han asistido la jefa de servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia del Gobierno de Aragón, María José Bajén, quien ha destacado que estas jornadas sirven para “analizar las estrategias a seguir para poder avanzar conforme a la estrategia nacional”.

Por su parte, la asesora jurídica del Centro de la Mujer de la Mancomunidad Río Monachil de Granada, Paula Reyes, ha recordado la importancia de la implantación de la LOVIPI “en todas sus manifestaciones y sobre todo como impacta la violencia de genero en la infancia”.

Por ultimo la fiscal de enlace de Violencia sobre la Mujer de Mérida, María Inmaculada Martín-Comas, ha reconocido el “avance sustantivo de la Ley la cual ha dispuesto muchas jurisprudencias que ya se están aplicando y dar carta de naturaleza para los derechos que habían sido olvidados en estos actos delictivos”.