Extremadura levanta las restricciones pero recomienda no superar el 80% de los aforos

Extremadura entra en un nuevo escenario tras el levantamiento de la mayoría de las restricciones que en el último año y medio han regido la vida y la economía por la pandemia de la COVID. Desde este miércoles, la región entra en una "nueva etapa" que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha evitado denominar "nueva normalidad" porque uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha sido la derogación del semáforo COVID.

La principal consecuencia es la eliminación de aforos y horarios, aunque con matices. Los bares, restaurantes, discotecas y locales de juego podrán cerrar cuando su licencia lo permita, por lo que ya no será a las 3 de la madrugada. Pero aunque en la práctica los establecimientos no tendrán una capacidad máximo, la Junta de Extremadura "recomienda" que los aforos en interiores no superen el 80%. El motivo es que la distancia de seguridad seguirá siendo obligatoria, al igual que el uso de la mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se pueda respetar esa distancia entre personas.

De esta forma, regresa la posibilidad de consumir en las barras, el baile en las discotecas -también con distancia y mascarilla si es en interior- y las mesas en los bares y restaurantes, tanto en el interior como en las terrazas, podrán superar las diez personas, aunque también existe la recomendación de no superar ese número.

El consejero de Sanidad ha insistido en una máxima que repite desde en sus comparecencias semanales: "Las 6M se van a quedar una larga temporada entre nosotros y son medidas que una sociedad madura debe adoptar como propias". Se refiere a las mascarillas, la distancia social, el lavado de manos, la ventilación de espacios, evitar las aglomeraciones y quedarse en casa. "No tiene que ser vivido como una obligación, pero hay que ser responsables para afrontar una nueva etapa en esta pandemia porque seguimos teniendo un nuevo inquilino que sigue haciendo mucho daño", ha afirmado Vergeles.

Situación sanitaria

Extremadura deja atrás las restricciones, casi todas, debido a la mejora de los indicadores epidemiológicos, tanto cualitativos como cuantitativos. La caída de la incidencia acumulada se ha ralentizado. Este miércoles la tasa se quedará en 55 casos, pero el dato a siete días hace prever que siga cayendo en los próximos días. La mayoría de las grandes ciudades de la región están en niveles medio, pero hay algunas por encima de 5.000 habitantes que siguen con una incidencia de más de 150 casos.







Vergeles también ha destacado la disminución de la ocupación hospitalaria -hay 45 personas ingresadas) y de las UCI, con ocho personas. Respecto a la positividad de las pruebas realizadas para detectar el virus, que es otro de los indicadores del ya extinto semáforo COVID, el dato es del 2,8%, por debajo del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Por último, el consejero de Sanidad ha valorado la velocidad de la vacunación en Exremadura, donde el 91% de la población vacunable ha recibido las dos pautas y eso supone que el 82,46% del total de los extremeños ya está completamente inmunizado.