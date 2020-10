Extremadura ordena restricciones en otras tres localidades por la incidencia de la Covid y la dificultad de rastrear los contactos

Otras tres localidades de Extremadura tendrán medidas restrictivas para combatir los datos de la Covid-19, debido a la incidencia acumulada, muy por encima, en todos los casos, de los datos de la Comunidad. Por este motivo, el Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este miércoles, ha aprobado la adopción de medidas extraordinarias para frenar la transmisión del virus en los municipios pacenses de Llerena, Ribera del Fresno y La Parra.

El Ejecutivo autonómico justifica esta decisión por los datos epidemiológicos de estas localidades, que presentan una incidencia acumulada muy por encima de la media regional y de sus respectivas áreas de salud, y por la dificultad de los rastreadores para conocer los contactos de los casos positivos.

Estas localidades se unen a Cáceres, Montijo, Almendralejo, Navalmoral de la Mata y Cabeza del Buey, donde también se aplican medidas extraordinarias para frenar los contagios. En total, las restricciones motivadas por la Covid-19 afectan a más de 177.000 personas.

La Junta prevé el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publique las medidas este jueves, con lo que entrarán en vigor a las 12 horas de la noche de ese día.

Medidas extraordinarias

Las medidas ordenadas por Sanidad son la limitación de las reuniones a no más de 10 personas, aunque en los velatorios no podrán superar las 25 personas al aire libre ó 15 en espacios cerrados. Los lugares de culto no podrán superar un aforo del 50%, así como las bodas, bautizos y comuniones y las celebraciones de esos ritos.

Si estas celebraciones se realizan en locales de hostelería, tendrán un máximo de 200 personas, en caso de bodas, y no superior a 30 en comuniones y bautizos. Pero si se hace fuera de un recinto hostelero, se considerará una fiesta privada y el aforo de comuniones y bautizos será de 15 personas.

Respecto a los establecimientos comerciales y grandes superficies el aforo será del 50%.

En la hostelería y restauración no se permitirá el consumo en barra y dentro del local será del 50% el aforo, al igual que en las terrazas y veladores.

En bibliotecas, archivos, museos, salas de exposición, autoescuelas y academias también el aforo será del 50%.

En los espectáculos taurinos el aforo será del 50%, pero no podrá superar las 400 personas. Las mismas cifras se contemplan para los eventos o espectáculos multitudinarios, mientras que el turismo activo se limitará a 20 personas.

Incidencia y escasa trazabilidad de los casos

En la localidad de Llerena (Badajoz), la incidencia acumulada a los 14 días es de 706 casos por cada cien mil habitantes y en los últimos siete días, es de 430 casos por cien mil.

Otro indicador relevante es que los últimos siete días, Llerena ha presentado 323 casos más por cien mil habitantes de los que hubiera tenido si su riesgo fuera el mismo que el del Área de Salud al que pertenece y 304 casos más que si el riesgo hubiera sido el mismo que el global de Extremadura.

Además, la probabilidad de ser un caso Covid- 19 (razón de tasas) en esta localidad en los últimos siete días ha sido casi cuatro veces superior a la del área de salud y más de tres veces superior a la de Extremadura. Otro indicador es que apenas el 30% de los casos de los últimos 14 días tienen trazabilidad.

La situación de Ribera del Fresno (Badajoz) tiene también indicadores que deben reducirse con medidas excepcionales. En esta localidad, en los últimos 14 días, la incidencia acumulada es de 418 casos por cien mil habitantes y en los últimos siete días la cifra es la misma.

En los últimos siete días se han presentado 222 casos más de los que hubiera tenido si su riesgo fuera el mismo que su área de salud y 291 más que si el riesgo fuera el mismo que el global de Extremadura.

La probabilidad de ser un caso Covid-19 en los últimos siete días ha sido 2,13 veces superior a la del área y 3,29 veces superior a la de Extremadura. A los 14 días, 1,35 veces respecto al área y 1,83 respecto a Extremadura. De los casos confirmados en los últimos 14 días en la localidad, solamente el 50% tiene trazabilidad.

Con respecto a La Parra, una localidad pacense de 1.346 habitantes, en los últimos 14 días su incidencia acumulada es de 1.560 casos por cada cien mil habitantes. Este indicador baja a las siete días a 594 casos por cien mil.

En cuanto a la diferencia de riesgo, La Parra ha presentado en los últimos siete días 470 casos más de los que hubiera tenido si su riesgo fuera el mismo que el de su área de salud y 467 casos más que el global de Extremadura. La probabilidad de ser un caso Covid-19 en los últimos 7 días supera en siete veces al área y a Extremadura.