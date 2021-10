Fernández Vara defiende la intervención en el mercado para garantizar el acceso a la vivienda

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apoya el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la futura ley de vivienda y es que este jueves ha defendido que "a veces" se tenga que intervenir en el mercado, "aunque sea mínimamente", para garantizar "un bien superior, como es el acceso a la vivienda".

Fernández Vara considera que la medida planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez se "adapta" a la "gran demanda" de los jóvenes, que es tener un lugar donde poder emanciparse. No obstante, ha matizado que esto no significa que haya que regalarle una vivienda a la gente "si no que los jóvenes puedan tener una vivienda sin dedicar a ello el 70 por ciento de sus ingresos"

“No podemos estar diciendo que queremos que los jóvenes tengan vida propia, no podemos estar luchando contra la despoblación porque los jóvenes no tienen niños y luego cuando alguien hace algo para que puedan tener una vida independiente se le pongan pegas”, ha subrayado en relación a las críticas vertidas sobre este asunto por parte del PP..

Fernández Vara ha recordado que en Extremadura se puso en marcha el plan de vivienda 60.000 y el de autopromoción de la vivienda, pero que en la comunidad no existe el problema que tienen grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, por lo que desde la Junta se va a estudiar hasta qué punto puede afectar la norma en el territorio.

El presidente extremeño asegura que aplicará la ley si se diera la circunstancia de que existieran zonas tensionadas, aunque habrá que esperar hasta conocer "en qué términos va a estar eso definido".

"Nadie puede estar contra el bono cultural"

Por otro lado, ha afirmado que "nadie" puede estar en contra de los bonos culturales porque se trata de "ayudar a los jóvenes a poder tener acceso a bienes como un libro o una obra de teatro, aunque ha advertido de que se tendrán que desarrollar "bien" para minimizar la picaresca.

Sin embargo ha aprovechado para criticar a la oposición, ya que, a su juicio, "en España el problema es que ha dejado de haber oposición, hay una posición de oposición a todo y haga lo que haga el Gobierno siempre van a estar en contra”, ha recalcado.

Por último, Fernández Vara ha explicado que espera que los Presupuestos Generales del Estado recojan los compromisos que hay con Extremadura, tanto en materia de infraestructura como en dependencia, sanidad o educación. Una vez que se conozcan, la Junta aprobará los suyos a mediados de mes para que sean una realidad a finales de este año.