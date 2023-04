Juan Vázquez Vargas, de 58 años, vecino de Plasencia, y uno de los primeros karatekas gitanos de Extremadura, y quizás de España, en conseguir cinturón negro, es desde 2019 la voz de los gitanos que viven tierras extremeñas.

Es el presidente de la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano de Extremadura (Fapugex), y desde esta posición, que le han otorgado por elección las asociaciones que representan a los más de 15.000 gitanos que viene en la región, se ha propuesto luchar para que la sociedad mire de otro modo al colectivo gitano.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril, Vázquez ha accedido a ofrecer una entrevista a elDiario.es Extremadura, en la que hace un repaso de la situación en la que se encuentra la población gitana y cuáles son sus retos de futuro.

Ya entrados en la segunda década del siglo XXI, ¿cómo se siente la población gitana en España y, en concreto en Extremadura, se ha producido una mayor integración o, por el contrario, seguimos siendo pueblos que estamos de espaldas los unos a los otros?

En lo que se refiere a la adaptación a los nuevos tiempos y a los cambios sociales, la situación ha evolucionado para bien, pero se podía haber cambiado para mucho mejor y no ha sido así. Creo que hoy en día hay más racismo que hace 20 años, cada vez tenemos más problemas para acceder al empleo o acceder a una vivienda, y más si es de alquiler. No entiendo el porqué de esos prejuicios, no sé si es por nuestra forma de vida o por qué. A mi me gustaría que nos conocieran, que nos trataran, que no todos somos iguales, como los payos. Hay payos buenos y payos malos, pero si un gitano mata a un perro, nos llaman a todos mataperros. Al gitano siempre le están señalando, nunca nos reciben como nos tendrían que recibir, no sé si es que generamos mucha envidia porque el gitano con el mercadillo se compra su casa…el gitano trabaja para vivir no vive para trabajar, y también porque el pueblo gitano siempre ha tenido una mano poderosa, que es Dios. Dios siempre ha bendecido al pueblo gitano, siempre ha estado con nosotros, tenemos una gran fe en él y nos ayuda.

¿Y ese rechazo, por parte de quiénes viene, de la administración, los jóvenes, los mayores…?

Sobre todo, de las generaciones de jóvenes, pero estamos trabajando para que eso cambie. Tenemos un programa con la Junta de Extremadura, a través del cual, 23 dinamizadores están trabajando con 75 colegios para fomentar la integración.

Hay estudios que afirman que los problemas de integración y los posibles casos de discriminación por prejuicios hacia los gitanos en la escuela es lo que está detrás del abandono de escolar…

Precisamente con eso estamos trabajando con el programa Pueblo Gitano y Educación. Para nosotros la educación es muy importante, de hecho, la juventud gitana cada día es más consciente de su importancia, porque ven que los mercadillos y otros oficios como la recogida de chatarra o la venta de frutas se han venido abajo. Ya son muchos los gitanos que se animan a estudiar grados medios y superiores de FP y en la Universidad. En Sevilla hay más de cien abogados gitanos, y en Granada más, ¿por qué en Extremadura no va a ser igual? Trabajamos para que nuestros jóvenes puedan ser lo que quieran, médicos, abogados, policías, porque existen los recursos para que puedan hacerlo“.

Uno de los problemas para que los jóvenes, sobre todo las mujeres, puedan terminar sus estudios y desarrollar su carrera profesional es que se casan y tienen hijos muy pronto ¿no?

Bueno hay de todo, hay quien se casa joven, y otras no tanto, ya se están casando más mayorcitas…pero una cosa no quita para la otra. Queremos que aunque ellas se casen puedan seguir estudiando. Para nosotros la mujer es esencial, es el centro de la casa, apostamos fuertemente por la mujer.

¿Qué le pedirías al próximo presidente o presidenta de la Junta de Extremadura?

Siempre recibimos muy buen trato por parte de la Junta de Extremadura, pero como presidente de Fapugex le pediría que nos apoyase en más cosas, en más proyectos, sobre todo, con el empleo y la vivienda, a los gitanos nos cuesta mucho conseguir que nos alquilen una vivienda, lo sé porque en más de una ocasión me han pedido ayuda para que intermedie.

Y en cuanto al trabajo…

Echamos de menos ver a trabajadores gitanos en la administración, en las instituciones públicas. Si contratas a un gitano y lo escondes para trabajar, no hay visibilidad. Hay gitanos que trabajan fenomenal y hay que darles oportunidades. Los gitanos hemos cambiado al cien por cien para mejor, pero necesitamos que las instituciones nos ayuden, nosotros ponemos de nuestra parte y la administración debe poner de la suya.

¿Se abren nuevos retos para el futuro laboral del colectivo gitano?

Si, los mercadillos se han venido abajo, las tasas de los ayuntamientos son cada vez mayores, y encima en las grandes poblaciones como en Cáceres y Badajoz se los han llevado a las afueras. Está comprobado que a los mercadillos van las señoras mayores a comprar cosas para sus maridos, hijos o nietos, mujeres que muchas veces no tienen el modo para desplazarse hasta ellos. Los jóvenes, sin embargo, prefieren comprar por internet. Por eso nuestra juventud está apostando por los estudios, porque ven que con los mercadillos ya no se saca para vivir, la vida ha subido mucho y no se saca para poder hacer frente a todos los pagos.

Según un informe, la población gitana en España está cerca de los 750.000…

No lo sé, hay un montón de ellos, somos muchos, muchísimos

Podrían crear un partido político…

Estamos en ello, tenemos a gente muy preparada para formar un partido político de ámbito nacional.