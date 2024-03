La Junta de Extremadura informa a la Guardia Civil de 800.000 mascarillas precintadas en un almacén

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado este lunes de la existencia de 40 palés con mascarillas y material sanitario de protección que en un almacén de Almendralejo (Badajoz). La partida está precintada y etiquetada como 'No utilizar', según ha dado a conocer el gerente del SES, Jesús Viles, en una rueda de prensa de última hora que ha convocado en la puerta del puesto de la Guardia Civil en Mérida.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, confirmó el viernes que la anterior Administración socialista no hizo negocios con empresas vinculadas al 'caso Koldo', pero el lugar y el motivo de la convocatoria del SES han hecho pensar todo lo contrario. Sin embargo, Viles, que ha reiterado que una sociedad de esa trama envió un presupuesto que no se atendió de 1,75 millones de euros por 700.000 mascarillas, ha explicado que el SES solo ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil el hallazgo de esas mascarillas, enviadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad. No obstante, ha reconocido que en esas fechas era habitual que el Ingesa enviara material a las comundiades autónomas.

Por lo tanto, ha insistido en que no se ha interpuesto ninguna denuncia, solo se ha informado al instituto armado de esos hechos para que investigue “si pudiera ser de utilidad en el esclarecimiento de esos hechos”. Es decir, el SES ha cuestionado el origen de ese material de Ingesa y sospecha que el proveedor sea alguna de las empresas relacionados con el llamado 'caso Koldo'.

El hallazgo se ha producido después de que el Ayuntamiento de Almendralejo solicitara a la Junta que despejase un almacén municipal en el Palacio del Vino, que se cedió al SES para convertirlo en uno de los vacunódromos que se abrieron en todas las áreas de salud para poner las dosis contra la COVID.

Parte de ese material, mascarillas y EPIs, “está caducado” pero el SES no ha visto su contenido completo a la espera de que la Guardia Civil tuviera acceso a esos palés.