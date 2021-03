La Junta quiere que si en Semana Santa hay regiones cerradas, que sean todas

Extremadura quiere una acción coordinada de todas las comunidades autónomas en Semana Santa con limitación de movilidad, asumiendo si se adoptase el cierre perimetral, controlar los eventos sociales y mantener abiertos desde unos días antes y hasta unos días después de la festividad, los puntos para la realización de pruebas diagnósticas.

Estas son las cuestiones que ha planteado Extremadura en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada este miércoles.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, dice que todas las comunidades deben asumir las mismas recomendaciones y limitaciones, pues "el virus no entiende de fronteras". La sociedad española no entendería que no se llegase a un acuerdo en aras "de salvar vidas, en lugar de salvar la Semana Santa".

Además, ve necesario que se incida en la "limitación de movilidad" y ha indicado que si la Comisión de Salud Pública traslada un cierre perimetral de las regiones, Extremadura "no romperá el consenso".

Y ha pedido que si se lleva a cabo esta medida, sea para "tomárselo en serio" y además de los "controles aleatorios" de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda haber, cree que a lo mejor a las personas que se muevan de comunidades de más incidencia a las de menos -entre las que se encuentra Extremadura-, habría que exigir "una prueba negativa o certificado de vacunación".

De la misma forma que "si un extremeño viaja a otra comunidad con más incidencia, haría bien en monitorizar si viene infectado o no".

Pruebas a disposición ciudadana

Otras medidas que ha planteado la Junta son "evitar eventos sociales, el mayor foco de contagio" y "adelantarse al virus, no esperarlo", en el sentido de "unos días antes de Semana Santa y hasta algunos días después" de la festividad mantener los puntos para la realización de pruebas diagnósticas de infección activa, PCR o test de antígenos, "abiertos y a disposición de los ciudadanos".

"Solo con la presentación de la tarjeta sanitaria sería suficiente para realizarse la prueba", ha precisado Vergeles, según el cual si esta medida no es acordada en el seno del consejo nacional de salud, Extremadura "valorará en Consejo de Gobierno implantarla" .

Estos son los "cuatro ingredientes" que Extremadura ha propuesto para "una receta que tiene que llevar a proteger la salud de la población, sabiendo que hay más semanas santas, pero vidas, solo hay una".

Cuestionado por la festividad del Día de San José, que se celebra el viernes 19 de marzo, ha admitido que "puede venir gente de fuera, pero como otros fines de semana", además de que "la mayoría de las comunidades autónomas están perimetradas en este momento".

En cualquier caso, desde Salud Pública estarán en contacto con los alcaldes y "vigilantes" por si se produjeran situaciones de alerta que precisasen de medidas concretas.