La mejora de la situación sanitaria permite aliviar las restricciones en las residencias de mayores

La Junta ha decidido flexibilizar el régimen de visitas a las residencias de mayores y centros de discapacitados, con una recomendación de tres por semana, que no superen la hora de duración y que sea una única persona la que acuda a estos centros.

Para ello, estas residencias y centros deberán habilitar zonas de visitas, según ha expuesto este miércoles el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

Se contemplan dos excepciones, pues el número de personas en estas vistas podrá ser mayor cuando el usuario se encuentra "al final de la vida", mientras que las personas de alta dependencia y que permanecen en cama podrán recibir las visitas en su habitación.

En todos los casos, las residencias y centros deberán tener un registro visitas con el fin de facilitar "una trazabilidad" en el caso de algún positivo.

Asimismo, se permiten las salidas terapéuticas y los horarios de paseo serán entre las 11,00 y las 20 horas. Cuando un usuario, en el caso de que no esté vacunado, se ausente siete días o más, deberá someterse a una prueba PCR antes de su regreso al centro.

"Será una situación excepcional ya que la cobertura de vacunación a este colectivo es muy alta", ha afirmado Vergeles, quien también se ha referido a los ingresos en estos centros y reservas de plazas.

En cuanto a los ingresos, si la persona está vacunada, no hay problema alguno para ello ya venga de la lista de espera o por emergencia social; y si no está vacunada, "la recomendación es que sea vacunada de forma urgente". "De no ser así, habrá que hacer una PCR. Si es negativa, el ingreso es inmediato, y si es positiva, entrará en aislamiento", ha especificado el consejero.

Las residencias y centros dependientes del SEPAD reducen del 10 al 5 % el número de plazas reservadas para casos de aislamiento, y a las de otra titularidad se les "recomienda" que aguarden alguna plaza para este tipo de contingencias.