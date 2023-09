La Policía ha tomado ya declaración a una veintena de víctimas por los falsos desnudos

Las declaraciones de víctimas o familiares de éstas por el “desnudo” realizado de niñas en la localidad pacense de Almendralejo mediante inteligencia artificial se eleva ya a veinte, según han apuntado este miércoles fuentes policiales.

La Policía Nacional ha tomado declaración, de momento, por una veintena de casos detectados, han agregado las mismas fuentes.

No obstante, aún no está cerrando ni el número de víctimas ni el de presuntos autores de la manipulación, por lo que el atestado sigue abierto y aún no ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores.

Fue el pasado domingo cuando varias madres de Almendralejo denunciaban públicamente y ante la Policía Nacional el “desnudo” de sus hijas realizado con inteligencia artificial por parte de adolescentes que habían distribuido las imágenes en redes sociales y grupos de mensajería imstantánea.

“Somos muchas madres las que estamos protegiendo a sus hijas”, subrayada la reocnocida ginecóloga, Miriam Al Adib, madre de unos de las víctimas que ha pedido también a las chicas afectadas “que no tengan ningún miedo en denunciar semejantes actos” y lo cuenten.

Al Adib explicaba a través de un vídeo en una de sus redes sociales como a través de una aplicación móvil “se ha cogido una foto de su hija y se la ha puesto como si estuviera desnuda”, algo que “se lo han hecho a mi hija y a decenas de niñas más, aquí en Almendralejo y quizás en algunos pueblos de alrededor”. A quienes han hecho esta “barbaridad”, les advertía de que es un delito grave y les pedía que “si podéis revertirlo, cuanto antes lo hagáis mejor”. Con este mismo fin, se dirigía también a quienes están recibiendo las imágenes para que no las compartan.