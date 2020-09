Podemos y PP reclaman pruebas PCR al personal docente en la vuelta al cole

Partido Popular y Podemos coinciden en reclamar a la Junta la realización de pruebas diagnósticas PCR a los docentes extremeños ante el inicio del curso escolar, a pesar de que el presidente, Guillermo Fernández Vara, ya ha explicado que ello daría “una falsa sensación de seguridad”.

Por estas declaraciones, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha considerado que Vara es el "mayor negacionista en materia de prevención y trazabilidad" y ha tachado de "irresponsables" esas declaraciones y ha criticado que en Extremadura arranque el curso escolar sin una "foto fija" de la situación de los docentes, ya que no se han hecho pruebas masivas como en Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Asturias, y como ha pedido su partido.

A su juicio, no se han efectuado, o porque no quieren o porque no hay dinero, aunque sí lo hay para hacer una modificación de crédito en la Consejería de Educación y Empleo y dedicar 140.00 euros a la adquisición de vehículos y 1,5 millones para aumentar en los presupuestos de 2020 la partida de altos cargos y personal eventual, con lo que se podrían hacer 3.100 y 32.000 pruebas, respectivamente.

Mentiras e incertidumbres

La coordinadora regional de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que la vuelta al colegio está llena de” mentiras, incertidumbre y falta de coordinación” cuando se han tenido seis meses para articular un regreso seguro a las aulas.

De Miguel ha criticado "la inacción" y "la pésima gestión" de la Consejería de Educación en el inicio del curso escolar porque "nos encontramos, cuando sólo faltan menos de 24 horas para el inicio del curso, que a los centros que se les está informando de que dispondrán de más docentes y, por lo tanto, deben habilitar nuevos espacios”.

También ha criticado haya aulas matinales y comedores escolares que no comenzarán este jueves.

PCR

En referencia a las declaraciones del presidente de la Junta, De Miguel ha asegurado no entenderlas, pues "colisionan" con el hecho de que sí se estén realizando a los trabajadores de las residencias de mayores y a los trabajadores de la Asamblea.

De Miguel ha instado al Ejecutivo extremeño a realizar PCR "a todo el personal de los centros educativos cada 15 días para garantizar la seguridad en nuestras aulas”.

Por último, De Miguel ha desgranado la propuesta de impulso para garantizar la seguridad en las aulas que Unidas Por Extremadura ha registrado en la Asamblea, y que se debatirá probablemente en el pleno del 17 de septiembre.

Esta propuesta se contempla que el fondo Covid para Educación, que en la región es de 43 millones de euros, se destine a la contratación de más docentes y también de más personal en los centros educativos “para que las nuevas medidas de seguridad no recaigan en las espaldas de los equipos directivos y los profesores”.

También se solicita una bajada de ratios a 15 alumnos por aula, que se incorpore en los centros educativos a personal sanitario, para coordinar todas las medidas sanitarias,y un plan, dotado de recursos, para gestionar la necesaria conciliación familiar cuando se establezcan confinamientos.