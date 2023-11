Dos regalos por adoptar un perro: amor y un año gratis de gimnasio en un municipio pacense

Cariño y salud son dos recompensas asociadas a adoptar perros abandonados en la localidad pacense de Villafranca de los Barros, pues la primera la ofrece el propio animal al encontrar una familia y la segunda llega de la mano de un gimnasio de este municipio, que regala un año de uso de sus instalaciones a quien acoja a un can de la protectora.

'Nano' es el primer perro adoptado en el marco de esta campaña de colaboración emprendida por el gimnasio -VitalFit Sport Club- en colaboración con la protectora local Aldea. María Isabel, vecina de Villafranca de los Barros, ha ido esta semana a recoger su doble regalo: un perro “encantador” y un vale de “gimnasio gratis”. “Trabajamos con mucha masa social, un buen foro para emprender acciones solidarias. El año pasado ya empezamos a colaborar con la protectora y ahora hemos decidido dar un paso más allá”, ha explicado a EFE el gerente del gimnasio, Javier Diestre.

María Isabel, que ya había adoptado otro perro, hermano de 'Nano', sopeso la idea de adoptar a este último para que ambos canes se hicieran compañía en su casa. La decisión ya la tenía casi tomada, pero el año gratis del gimnasio, pues reconoce que le gusta mucho el deporte, ha sido el empujón definitivo.

Actualmente, casi una treintena de perros y una docena de gatos habitan en las instalaciones de la protectora. Su presidenta, Clara Calderón, se ha mostrado agradecida por esta iniciativa, pues supone “un gran apoyo”.

“La idea invita a que la gente adopte y no compre, y sobre todo porque mientras más perros se adopten a más perros podemos ayudar, que siempre lo necesitan”, ha expuesto. De hecho, y en sus dos años de actividad, por la protectora local han pasado “más de 300 perros” abandonados o rescatados de perreras. “El problema del abandono animal se está acentuando. Cada vez hay más perros abandonados”, lamenta Calderón.

En verano es cuando menos adopciones se registran porque “la gente no quiere tener responsabilidades”. Por contra, en Navidades se produce un aumento. No obstante, desde Aldea insisten en que “un animal no es un regalo... nos van a acompañar el resto de nuestra vida y tenemos que ser responsables”.

“Animo a adoptar. Son animales que lo agradecen tras haber sufrido muchísimo y ese cariño que ellos no han tenido lo devuelven con creces”, expone Clara.

Además, existe la posibilidad de acoger a los animales durante un tiempo determinado hasta que se encuentra un hogar definitivo, o aportar ayuda, ya sea económica, material o en forma de voluntariado.