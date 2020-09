El SES compra 50.000 test rápidos de antígenos, que logran detectar el virus en 15 minutos

Extremadura contará a partir de la semana que viene con 50.000 test de antígenos, que permiten detectar la presencia de la Covid-19 en tan sólo 15 minutos, según ha anunciado este viernes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

El coste de cada test ronda los 4,5 euros –menor coste que las PCR-, por lo que el SES ha invertido alrededor de 225.000 euros en su compra, que Vergeles ha justificado porque “permite detectar de forma más adecuada la infección” y se obtiene el resultado en menos tiempo que con las actuales pruebas diagnósticas, además de ofrecer otras ventajas.

El consejero ha explicado que los test antígenos se usarán en Atención Primaria y en las urgencias hospitalarias, de igual modo que ahora se utilizan las PCR.

Vergeles también ha indicado que Extremadura no ha entrado en la carrera por adquirir otros tipos de pruebas diferentes a las PCR hasta obtener la validación del Instituto de Salud Carlos III “para que no pasara como en otras comunidades que compraron test de saliva que se ha comprobado que no tienen la misma sensibilidad, ni especificidad ni valor predictivo positivo suficiente” para hacer un diagnóstico fiable.