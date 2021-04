Las vacunas de Janssen comenzarán a administrarse este martes en Badajoz

Extremadura terminará de vacunar esta semana con la primera dosis al grupo de personas de 70 a 79 años e iniciará este martes en Badajoz la inoculación de las primeras 3.300 dosis del preparado de Janssen, dentro de una campaña que alcanzará su pico en junio y habrá inmunizado al 70 % de la población a lo largo de agosto.

Esta semana también se administrarán en la región 7.600 dosis de Astrazeneca, 4.600 de Moderna y 45.630 de Pfizer, ha explicado el director general del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Parlamento regional.

A ellas se podrían añadir otras 5.600 dosis de Janssen que se prevé recibir el miércoles o jueves -y que se sumarían a las 3.300 recibidas la pasada semana y que se inyectarán a partir de mañana- y otras 2.300 de Moderna, que también se esperan para esta semana.

Respecto a la primera de estas, Franco ha precisado que se empezará a administrar en el grupo de 70 a 80 años, porque es el prioritario, y a partir de ahí en los grupos que vaya determinando la Ponencia de Vacunas o el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Ha subrayado que "todo parece indicar" que en las próximas semanas se asistirá a un mayor suministro de dosis, y como prueba ha mencionado que esta semana se dispone de 10.000 dosis más del suero de Pfizer respecto a las semanas anteriores.

"Parece que hay un suministro constante y creciente que llegará su pico en junio", ha manifestado Ceciliano Franco, que ha apuntado que en los próximos meses se administrarán "50.000-70.000 vacunas semanales" que harán "que a mediados de agosto alcancemos la inmunidad de rebaño con las segundas dosis" y que en junio o mediados de julio se haya inoculado la primera dosis.

"Nuestros supuestos son los que tuvimos al principio, acabar con el 70 % de la vacunación en segunda dosis a lo largo de agosto", ha reiterado el director gerente del SES.

"Honestamente se lo digo, creo que estamos en condiciones de poder cumplirlo", ha manifestado a la diputada del PP Elena Nevado, quien ha mostrado sus dudas al respecto y ha recordado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dijo que este porcentaje de inmunizados se alcanzaría en junio.

El director gerente del SES ha mostrado además su satisfacción porque la evolución de la pandemia indica que "la cuarta ola no ha llegado, y sin querer decir que no vaya a llegar, parece que es difícil", lo cual no ha trastocado el ritmo de vacunación.

Según ha apuntado, ya hay casi 290.000 extremeños vacunados, un 30 % de la población, y con las dos dosis se encuentran el 13 % frente al 9,5 % de España.

"La sensación, por lo que nos transmiten los equipos de vacunación y las áreas sanitarias, es que podríamos aumentar o duplicar el ritmo de vacunación con facilidad", ha añadido.