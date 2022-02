Vara sobre la demolición de Isla de Valdecañas: “El exceso de protección ambiental impide frenar la despoblación”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, mira hacia Europa por el "exceso de protección ambiental" de las ZEPAS y la Red Natura 2000 tras conocer la decisión del Tribunal Supremo que ordena derribar todo el complejo de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), tanto las viviendas construidas, el hotel y el campo de golf, como lo que está a medio construir, como estimó el TSJEx.

Vara ha comparecido este miércoles para valorar la sentencia del alto tribunal, a pesar de que el contenido íntegro se conocerá en unos días, y ha reclamado que se inicie el diálogo con la Unión Europea ante las "limitaciones" conservacionistas que existen en determinados territorios y que impiden luchar contra la despoblación.

La Junta de Extremadura está preparando un nuevo mapa de la Red Natura 2000, que afecta al 30% del territorio de la comunidad, para modificar los límites de las zonas de protección de aves (ZEPAS) que afectan a localidades completas, por lo que ven frustrados proyectos empresariales y urbanísticos debido a esa protección. No obstante, la propuesta deber contar con el visto bueno del Gobierno y de la Comisión Europea, por lo que el presidente autonómico ha insistido en "hablar con Europa para hacer una revisión de esos espacios".

Y este es el caso del resort Isla de Valdecañas, que fue construido en medio del pantano, y en una ZEPA con el visto bueno de la Junta con su Proyecto de Interés Regional de 2007. Una normativa que rápidamente fue declarada ilegal por los tribunales extremeños con órdenes de paralizar las obras, todo confirmado por el Tribunal Supremo en 2014. Más de una década después, el mismo Tribunal Supremo ha estudiado y estimado el último recurso de Ecologistas en Acción sobre qué consecuencias debe tener esta ilegalidad.

Fernández Vara considera que la decisión del Supremo afecta a toda España y se traduce en que "no se puede hacer nada en la Red Natura 2000", por lo que ha urgido la modificación de la Ley del Suelo nacional para estudiar "si en esas zonas se pueden hacer cosas".

El presidente extremeño ha asegurado que la Junta recurrirá al Tribunal Constitucional y a la justicia europea, en función del contenido de la sentencia, para "seguir intentando salvar el proyecto de Valdecañas", aunque ha matizado que no es el futuro de Extremadura. Durante su intervención ha reiterado en varias ocasiones que esta noticia es "solo un traspié que hace años habría sido algo irreversible pero la Extremadura de hoy no tiene nada que ver". Por ello, ha enumerado los proyectos industriales y empresariales que están en marcha, y ha explicado que a partir de la semana que viene en Dubái y lo que resta de febrero "en mi agenda no hay ni un solo día en el que no tenga una reunión con empresarios para abordar proyectos importantes".