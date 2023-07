¡El show de Mongolia llega a A Coruña!

La revista satírica Mongolia trae su espectáculo a A Coruña para mezclar sobre el escenario su humor irreverente y a la vez reflexivo. El espectáculo, de entrada gratuita como el resto de actividades del festival, corre a cargo del humorista Darío Adanti.

Bajo el título ‘Sobre gallegos y puertas giratorias’, las intervenciones de Adanti sobre la actualidad con su punto de humor negro estarán acompañadas de vídeos y animaciones que ya son marca de la casa.

El espectáculo se celebrará el sábado 9 de septiembre a partir de las 20.45 de la tarde en el Teatro Rosalía de Castro.

Darío Adanti

Humorista, historietista e ilustrador. Buenos Aires (Argentina), 1971. Es uno de los fundadores de la revista Mongolia, donde escribe y dibuja, actividad que compagina con el show satírico de la revista. Ha publicado sus viñetas en medios como The New York Times, El País y elDiario.es. Ha editado varios cómics en España, como El calavera, Colmillo blanco y El señor Cabeza de Tostadora. También es autor de Disparen al humorista (Astiberri, 2017), ensayo gráfico sobre los límites del humor. Su última obra es un cómic sobre cambio climático: El meteorito somos nosotros (Astiberri, 2022).

