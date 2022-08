Iggy Pop preside los conciertos del fin de semana a la espera de la llegada de C. Tangana a Vigo

Encaramos la recta final del mes de agosto pero la variedad y cantidad de conciertos sigue marcando la agenda veraniega. En Vigo esta semana llegan grandes figuras como el eternamente joven Iggy Pop y el artista con uno de los mejores shows en directo actualmente en España, C. Tangana. En Pontevedra concluyen las fiestas de la Peregrina con conciertos de estilos tan diferentes como los de Ilegales o Camela.

Si nos vamos al norte, en A Coruña siguen las fiestas con los festivales locales de rock y electrónica y el comienzo de la Semana de la Música Clásica. En Ferrol se montan un festival playero, el Nachiños Fest, con un cartel muy interesante y en Santiago siguen las actuaciones de pequeño formato del Feito a Man por todo el casco histórico. Si te interesa más acercarte a alguna exposición puedes ver la del fotógrafo Manuel Vilariño en el Museo de Bellas Artes de A Coruña. Hay que seguir aprovechando el buen tiempo y los conciertos repartidos por toda la geografía gallega para seguir exprimiendo el verano, que ya no nos queda mucho.

Iggy Pop y C. Tangana en Vigo. Viernes 19/Sábado 20/Martes 23

En Vigo se concentran en esta semana dos de las citas musicales más esperadas del verano. Hoy viernes comienza el festival Latitudes, organizado por el Xacobeo, con dos jornadas de conciertos en el Muelle de Trasatlánticos. Two Door Cinema Club y Mando Diao son los cabezas de cartel de hoy mientras que mañana el gran Iggy Pop será la gran estrella (ganas de seguir viendo a un monstruo que a su avanzada edad se sigue comiendo el escenario), con The Vaccines como acompañantes principales. Estos son los horarios del festival.

El martes 23 llega al mismo espacio uno de los conciertos más esperados del año en la ciudad, prueba de ello es que las entradas se agotaron en apenas una hora. C. Tangana ofrecerá el show que ya dejó boquiabiertos a los asistentes en A Coruña a principios de año. 'Sin cantar ni afinar' es el título de una gira que está consolidando a este artista como la gran sensación de la música española de los últimos tiempos, en dura competencia con la mismísima Rosalía.

Electrónica y rock local en A Coruña. Hasta el 28 de agosto

Las Fiestas de María Pita ya han tenido sus grandes conciertos pero la acción no se para en la ciudad y ahora es el turno de los grupos locales con dos citas importantes este fin de semana. El viernes desde las 20.00 se celebra el FIRC (Festival Independiente de Rock Coruñés) en el Parque de Santa Margarida con actuaciones de Display of Power, Moura y Rapariga DJ, entre otros. El sábado desde las 17.00 en el mismo escenario tendrá lugar el FEC (Festival de Electrónica Coruñés) con VJs y DJz como Azael Ferrer, Cora Novoa o Grobas. Además, se inicia la Semana de la Música Clásica, con un destacado programa de actuaciones en la Praza de María Pita. Abre el telón mañana sábado la Orquesta Sinfónica de A Coruña a las 21:00.

Traca final de la Peregrina en Pontevedra. Hasta el domingo 21

Las fiestas de la capital del Lérez llegan a su final con propuestas como el concierto del viernes de Juancho Marques (Praza de España. 22:30), el del sábado de Ilegales (Praza de España. 22:30) o el que cerrará las actuaciones musicales el domingo con los míticos Camela (Praza de España. 22:30). Los fuegos artificiales sobre los dos puentes principales de la ciudad pondrán punto final a las fiestas. Aquí está el programa completo.

Indie y electrónica en el Nachiños Fest. Viernes 19/Sábado 20

En la zona de Cobas, próxima a Ferrol, se celebra el viernes y el sábado el festival Nachiños Fest con un programa muy interesante que incluye a artistas como Carolina Durante, Sen Senra, Baiuca o Blanco Palamera. Entorno playero para un evento con corta vida pero muy buen gusto en la selección musical.

Feito a Man sigue en Compostela. Hasta el 27 de agosto

El festival de pequeño formato que llena de música las calles del casco histórico de Santiago cada verano continua esta semana con actuaciones como las de Comando Radar (martes 23. San Paio de Antealtares. 22:00) o Superglú (jueves 25. Praza dos Gatos 20:15). Aquí está el programa completo.

La fotografía poética de Manuel Vilariño. Hasta el 13 de noviembre

Si andas por A Coruña una exposición que no debes de perderte es After the Whale, una muestra del fotógrafo Manuel Vilariño que puedes ver en el Museo de Bellas Artes y en la que el artista reflexiona a través de su cámara sobre la vida, la muerte y la naturaleza, siempre con la poesía muy presente.