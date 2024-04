Pablo López y Tigres del Norte actúan en A Coruña y Noia celebra su festival ecológico 'Ría Fest'

Una vez dejados atrás los festivos de Semana Santa encaramos unas fechas de primavera (en lo meteorológico aún está por ver) que empiezan a cargarse con festivales y actuaciones musicales muy destacadas por toda Galicia. Este fin de semana, para empezar, tenemos una cita por partida doble con Pablo López en A Coruña, otra en la misma ciudad con Los Tigres del Norte y la actuación de la banda juvenil femenina mexicana The Warning en Santiago. Pero además en Noia celebran un festival benéfico y ecológico con música y charlas para concienciar sobre el cuidado del ecosistema marino en la ría noiesa. Una buena causa amenizada con música gratis de artistas como Mondra o Boyanka Kostova.

En teatro, en Pontevedra se presenta la obra de la compañía Chévere inspirada en la figura de Hellen Keller, mientras que en Santiago podrán verse dos montajes de danza (Flamenco Futuro y Mortais e Vulnerables) y en A Coruña la pieza A dos ruedas, la vida!, con la bicicleta como protagonista. En arte destacamos la reciente apertura de una muestra en el Auditorio de Galicia de Santiago dedicada a jóvenes artistas gallegas que trabajan en el ámbito de la banda diseñada. Vamos con todo.

Tigres del Norte y Pablo López en A Coruña. Palacio de la Ópera y Coliseum. Viernes 5 Sábado 6 y Domingo 7

El grupo mexicano Tigres del Norte, famosos mundialmente por sus narcocorridos, actúa este viernes en el Coliseum de A Coruña (aquí, entradas) dentro de la gira europea que están realizando, con varias paradas en España. Y el fin de semana llega Pablo López al Palacio de la Ópera, con cita doble el sábado y el domingo. Quedan pocas entradas para el domingo aquí. Las del sábado, están agotadas.

Lia Kali y The Warning en Santiago. Sala Capitol. Viernes 5 y Sábado 6

La sala Capitol de Santiago acoge este fin de semana dos conciertos con mucho tirón. El viernes 5 tendremos a la joven catalana Lia Kali, que mezcla diversos estilos en composiciones llenas de sentimiento, y el sábado 6 llegan las mexicanas The Warning con sus canciones de pop-rock que les han convertido en todo un fenómeno en Latinoamérica. Para The Warning ya no hay entradas; para Lia Kali todavía quedan aquí.

Festival ecológico en Noia. Distintos escenarios. Sábado 6

El sábado 6 Noia se viste de ecologismo para presentar un festival que pretende concienciar sobre el cuidado de la ría, la mayor fuente de trabajo y turismo de la localidad. Habrá mucha música callejera y también charlas sobre temas vinculado a esta problemática. La traca final serán los conciertos gratuitos de Mondra y Boyanka Kostova. Aquí, más info.

Banda Diseñada contemporánea en Santiago. Auditorio de Galicia. Hasta el 16 de junio

Acaba de inaugurarse en Santiago #Punctum una exposición que reúne a nuevos talentos femeninos de la banda diseñada gallega para mostrar los temas, códigos y desafíos estéticos que interesan a las nuevas generaciones de artistas. La muestra reúne obras de Maru Astray, Julia Lago, Bea Lema, Uxía Larrosa, Xulia Pisón e Pepa Prieto Puy. Aquí, más info.

Otras propuestas:

Danza en Santiago: Los espectáculos de danza Flamenco Futuro y Mortais e Vulnerables podrán verse este fin de semana en el Teatro Principal de Santiago. Aquí más info y entradas.

Hellen Keller en Pontevedra: La obra de los Chévere, basada en la figura de la primera mujer sordociega que obtuvo un título universitario, se presenta en el Teatro Principal de Pontevedra este jueves 11. Aquí entradas.

A dos ruedas, la vida! en A Coruña: El espectáculo protagonizado por el actor y director frances Guillaume Doin podrá verse en el Teatro Rosalía de Castro el viernes 5 y el sábado 6. Aquí entradas.

Documental sobre Carlos Oroza en Vigo: El Museo del Mar de Galicia acoge, con entrada libre, la presentación del documental Quieres salir puedes entrar sobre la figura del poeta Carlos Oroza. Entrada libre. Más info aquí.