Semana grande del Outono Códax Festival en Santiago mientras a A Coruña llegan Antonio Orozco y Xoel López

Esta semana la música vuelve a ganar protagonismo en la agenda cultural gallega con la semana en la que el Outono Códax Festival de Santiago concentra más actuaciones importantes con la presencia del jefe indio de Nueva Orleáns Monk Boudreaux, la gallego-suiza Nastasia Zürcher o el soulman neoyorquino Carlton Jumel Smith. Artistas de estilos diversos ecléctica pero con música de raíces negras como como punto en común. En A Coruña también tendremos esta semana citas musicales importantes con las actuaciones de Second, Antonio Orozco, Xoel López y la gala final del ciclo Elas son artistas. El protagonista musical en Lugo seguirá siendo el jazz con el cierre este fin de semana de su festival anual.

Pero como no sólo de música vive el hombre tenemos otras propuestas que probablemente van a despertar también tu interés. En Vigo el Teatro Ensalle continúa con el festival Catro Pezas que se prolonga hasta finales de mes. Y en distintos puntos de Galicia tienes muchas exposiciones que merecen la pena para visitar. Desde la dedicada a Laxeiro en el Gaiás hasta la que se inaugura este próximo sábado en el Muelle de Batería de A Coruña, con la obra del fotógrafo Steven Meisel como protagonista. En la misma ciudad puedes ver otro tipo de fotografías dentro del festival FFoco en la fundación LuÍs Seoane. Como ves no hay tiempo para aburrirse si uno no quiere y de paso liberarse de la fiebre del Mundial de Fútbol, con el que nos espera una buena matraca mediática durante las próximas semanas.

Monk Boudreaux y Carlton Jumel Smith en el Outono Códax. Santiago. Hasta el 30 de noviembre

El Outono Códax vive su semana grande que arranca el viernes 18 con un noche de conciertos en la sala Capitol que contará con las actuaciones de Nastasia Zürcher y Carlton Jumel Smith. Al día siguiente, en el mismo escenario, llegará quizás el plato fuerte del festival con dos destacados músicos de Nueva Orleáns, el jefe indio Monk Boudreaux y el pianista John “Papa” Gros. Por si fuera poco, el jueves 24 llegará al Riquela Club el bluesman de San Francisco J.C. Smith. Sin duda son tres conciertos con mucho tirón para los amantes del soul, blues y otras músicas con especial sabor americano. Aquí tienes más info sobre los artistas.

Antonio Orozco y su 'Aviónica' en el Coliseum. A Coruña. Sabado 19 de noviembre

El Aviónica Tour de Antonio Orozco aterriza este sábado en A Coruña con el aval de su éxito en una gira de más de 50 conciertos con muchos sold out. Orozco se ha convertido en los últimos años en uno de los fenómenos de masas de la música en español y su concierto coruñés se presenta como una oportunidad de entender las razones de este éxito rotundo. Entradas aquí.

Elena Cordoba en el festival Catro Pezas. Teatro Ensalle Vigo. Del 18 al 20 de noviembre

Pensamientos de una bailarina que entendió el ritmo al mirar un cadáver es el sugerente título de la pieza de danza que llega este fin de semana al Teatro Ensalle de Vigo dentro del festival Catro Pezas. La bailarina y coreógrafa Elena Cordoba es la protagonista de un espectáculo lleno de emoción. Más info aquí.

Steven Meisel y su fotografía de moda llegan al puerto coruñés. Muelle de Batería. Del 19 de noviembre al 1 de mayo de 2023

Después del éxito alcanzado con la muestra Untold Stories (que inauguró el nuevo espacio expositivo en el Muelle de Batería del puerto coruñés) ahora llega, también con el patrocinio de la Fundación MOP de Marta Ortega, la muestra 1993, un año en fotografías del gran fotógrafo de moda Steven Meisel, que realizó en ese año 100 retratos de modelos (femeninos y masculinos) que ilustraron portadas de revistas como Vogue. Más info.

Otras propuestas:

X aniversario de 'Atlántico': el disco que supuso un giro en la carrera del músico coruñes Xoel López cumple 10 años y lo celebra con un concierto el viernes 18 en el Palacio de la Ópera de su ciudad. Las entradas hace tiempo que se agotaron.

Second en A Coruña: la banda indie-rock presenta su último disco, Flores imposibles, en la Sala INN el viernes 18. Aquí las entradas.

Jazz a tope en Lugo: el festival de jazz de la capital lucense toca a su fin con actuaciones como las de Henry Texier Quintet (viernes 18) o Kathrine Windfeld Big Band (domingo 20). Más info aquí.

Elas son artistas: gala final de este ciclo que se celebrará el sábado 19 en el Centro Ágora de A Coruña con actuaciones de artistas como Caamaño&Ameixeiras y Yoli Saa. Entradas.

Porridge Radio en Vigo: el grupo británico llega a la sala Radar de Vigo el jueves 24 avalados por las buenas críticas de sus discos y conciertos. Entradas aquí.