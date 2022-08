Última tanda de festivales agosteños con Placebo, Burning, Depedro, León Benavente y Coque Malla como invitados

Lo que nadie quiere que suceda está a punto de pasar, llega el final del verano para la mayoría de los mortales. Pero con música ya se sabe que todos los males parecen menores y la mejor forma de despedir el mes de vacaciones más habitual es meterse en vena una buena dosis de conciertos en directo. Este último fin de semana de agosto vuelve a estar lleno de apetitosas propuestas musicales por toda la geografía gallega, con algún invitado foráneo ilustre como Placebo en Ourense, y con mucha música española de todos los estilos.

En Boimorto el Festival de la Luz ofrece un cartel ecléctico donde caben desde Burning hasta Mala Rodríguez, pasando por los Ilegales. En Baiona se resisten a despedir el verano y el miércoles 31 comienza un festival playero que se prolonga hasta el domingo 4 y donde encontraremos una gran selección de lo mejor del indie español con León Benavente, Carolina Durante o La Habitación Roja, entre otros. En A Coruña y Ferrol llegan a su final las fiestas con mucha música también y Santiago cierra el festival Feito a Man y los conciertos del Gaiás. A darlo todo esta semana aunque tampoco hay que preocuparse demasiado porque septiembre viene cargadito de conciertos y otras propuestas culturales también.

Placebo, la banda sonora de una generación. Viernes 26 de agosto

La mítica banda británica de rock alternativo llega a Ourense dentro de la programación de conciertos del Xacobeo. Seguramente ya no están en su mejor momento después de una trayectoria que se prolonga desde hace casi 30 años y que les llevó a la cumbre en varias ocasiones, pero siempre es una opción interesante y una garantía de pasar una noche de concierto inolvidable. Han visitado Galicia en varias oportunidades y ahora es la ocasión para reencontrarse con temas que ya se han convertido en inmortales para una generación como Every You, Every Me o The Bitter End.

Festival de la Luz, música para todos los públicos. Del viernes 26 al domingo 28 de agosto

El evento impulsado por Luz Casal celebra una nueva edición siempre con la bandera de la colaboración con causas solidarias y con la intención de dar un impulso a la Galicia rural, cada vez más vaciada también. Durante tres días un público con gente de todas las edades puede disfrutar de conciertos y otras actividades, con mucho protagonismo para la gastronomía. El cartel musical vuelve a ser variado y el viernes cuenta con Kumbia Queers y The Killer Barbies, entre otros, mientras que el sábado los protagonistas serán DePedro y Burning y el domingo cerrarán Mala Rodríguez e Ilegales. Inyección de buen rollo para terminar el verano e iniciar un nuevo ciclo. Los horarios se pueden consultar aquí.

Barbeira Season Fest, la última gran fiesta del verano es en Baiona. Del 31 de agosto al 4 de septiembre

Se definen a sí mismos como “el gran festival de pequeño formato” y la verdad es que cuentan con un cartel muy cuidado, con muy buenos exponentes de lo mejor de la música independiente española como León Benavente, Carolina Durante, La Habitación Roja, Zahara o Triángulo de Amor Bizarro. El evento se abre el miércoles 31 con un concierto sorpresa y el jueves 1 empieza fuerte con un cartel que une a León Benavente y los Carolina Durante. El parque de la Palma, muy cerquita de la playa, se presenta como un escenario ideal para despedir el verano musical en el sur de Galicia. Más información y entradas aquí.

Música urbana en el Puerto de Vigo. Sábado 27 de agosto

La zona del Puerto de Vigo se ha convertido este verano en uno de los principales escenarios musicales de Galicia con los conciertos de O Marisquiño, el festival Latitudes y la actuación de C-Tangana de esta misma semana. Para despedir agosto se ha programado un evento de música urbana que contará con los raperos nacionales Quevedo, Ayax y Prok como cabezas de cartel, que también incluye a Sila Lua, Califato 3/4 o Safree.

Otras propuestas:

Romería de Santa Margarida en A Coruña: Las fiestas de María Pita llegan a su final con la romería que reúne durante tres días a grupos folk como Xacarandaina (viernes 26 a las 21:30), Mercedes Peón (sábado 27 a las 23:30) o Milladoiro (domingo 28 a las 21:30) en el auditorio del parque de Santa Margarida.

Fiestas de Ferrol: Hasta el día 31 que se cierran con los fuegos de San Ramón, las fiestas de Ferrol incluyen conciertos como los de Rozalén (viernes 26. a las 21.30. Praza de Armas), Luis Fercán y Álvaro de Luna (sábado 27 a las 21:30. Praza de Armas) o M-Clan (miércoles 1 a las 21.30. Praza de Armas).

Coque Malla en Narón: El que fuera cantante de Los Ronaldos protagoniza un concierto gratuito el viernes en el parque de Xuvia de Narón a las 21:30. Entrada gratuita

Fin del Feito a Man y Atardecer no Gaiás: El Feito a Man llega a su fin en Santiago con un último concierto el sábado a partir de las 21:00 en la Praza de Mazarelos con Brais Morán & Nassau Funk y Brinkadelia Troupe. Los Atardeceres en el Gaiás se cierran el viernes con el pop-folk de Néboa (21:00).

Fiestas de San Bartolomeu en Noia: Conciertos gratuitos durante todo el fin de semana con artistas como Marlon (viernes a las 23:00. Praza do Tapal), Ana Guerra (sábado a las 22:00. Alameda) o Sés (domingo a las 22:00. Praza do Tapal).