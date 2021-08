El aparato del PSOE gallego lanza la guerra interna ante la posibilidad una candidatura que dispute el mando a Gonzalo Caballero

Por las fisuras no soldadas del PSdeG ha empezado a colarse agua, a unas semanas de las primarias para elegir al líder de los socialistas gallegos. La causa inmediata está en un artículo de opinión publicado por el actual secretario de Organización del partido, José Antonio Quiroga, en el diario El Progreso. Quiroga es la persona encargada de organizar el proceso de primarias que el PSOE gallego y se le supone que debe actuar con imparcialidad ante posibles candidaturas alternativas a la que representa el actual líder Gonzalo Caballero. En su texto carga contra la posibilidad de una candidatura integrada por el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el que fue secretario xeral del PSdeG entre 2013 y 2016, José Ramón Gómez Besteiro. De ambos hace una descripción cargada de reproches y acusaciones veladas que ha sentado mal dentro de la formación y que ha provocado que se multiplicasen las respuestas de otros cargos a través de sus redes sociales.

El PSOE coruñés ensaya su primera batalla contra Gonzalo Caballero con el congreso del socialismo gallego de fondo

Saber más

"Formoso y Besteiro, que siguieron colaborando entre ellos de otra forma estos años, ya fueron la dirección del partido y aquello acabó como acabó", escribe Quiroga. Del primero dice que "siguió coaligado a la empresa térmica de su municipio, una de las más contaminantes de Europa", en alusión a Endesa, y del segundo, que sobre él aún proyecta su "sombra" el caso de O Garañón. Se refiere a la imputación de Besteiro por presunta corrupción urbanística que lo llevó a renunciar a su cargo como líder de los socialistas gallegos en 2016, cuando se preparaba para ser candidato a la Presidencia de la Xunta. La Audiencia Provincial de Lugo archivó a principios de este año el caso. "Lo que la derecha quiere: mochilas pesadas", añade.

Con sus palabras, Quiroga ha levantado la barrera de contención y ha dado comienzo un cruce de críticas y reproches dentro del partido, cuando las posibles candidaturas alternativas no están siquiera planteadas. El actual secretario xeral de los socialistas gallegos sí ha defendido su labor en los últimos cuatro años. El PSdeG consiguió en 2019 ser la fuerza más votada en Galicia en unas elecciones generales por primera vez en su historia. Sin embargo, los resultados en las autonómicas del año pasado, celebradas en medio de la pandemia y en las que el BNG superó a los socialistas y los relegó a la condición de tercera fuerza en el Parlamento, hicieron tambalearse el liderazgo de Gonzalo Caballero. Aun así, su intención de ser nuevamente candidato es la única declarada hasta el momento. Valentín González Formoso, por su parte, baraja desde hace tiempo la posibilidad de presentar su candidatura, según han confirmado fuentes del partido a esta redacción.

Las reacciones al artículo de opinión de Quiroga, numerosas, no se hicieron esperar. Fuentes del PSOE señalan que el texto ha causado malestar en Ferraz y ha acentuado las distancias que había empezado a marcar ya con Gonzalo Caballero. En público se han pronunciado cargos como la diputada socialista en el Congreso Montse García Chavarría, que utilizó las redes sociales para declararse "molesta" y "totalmente en desacuerdo" con las palabras de Quiroga. Iván Puentes, exalcalde de Fene (A Coruña) y concejal en Pontevedra en la actualidad, manifestó en Twitter su "perplejidad y condena" por que el secretario de Organización "difame y menoscabe en prensa la imagen de compañeros".

El veterano Salvador Fernández Moreda, expresidente de la Diputación de A Coruña, utilizó también las redes para criticar lo que denominó "fusilamiento preventivo" de una candidatura que no se ha presentado todavía. "Y con argumentos propios de un adversario político, inconcebibles en un compañero y mucho menos en un secretario de Organización, que debería mantener una exquisita neutralidad", escribió. El artículo lo "invalida" para el puesto, en su opinión. No es el único que apunta que, por su cargo, Quiroga debe encargarse de la buena marcha de los procesos orgánicos, como las primarias y el congreso del que salga el secretario xeral, para el que aún no hay fecha, pero que será ya avanzado el otoño. Blas García, alcalde de Ames (A Coruña) consideró que "el problema ya no es la crítica, que también, sino el criticador". Deslizó que Gonzalo Caballero, que "tanto alzó la voz en los congresos criticando la presunta arbitrariedad procesual" debería apartar a Quiroga de su cargo de forma inmediata para despejar dudas sobre sí mismo.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, recurrió a su perfil en Facebook. "Desafortunadas palabras", escribió junto a un emoticono con cara de enfado. Miñones, uno de los críticos con Gonzalo Caballero, dejó la Alcaldía de Ames para ocupar su actual cargo el pasado marzo, en sustitución de Javier Losada. El nombramiento se interpretó como una indicación de Pedro Sanchez de que es necesaria una renovación en los socialistas gallegos. Por su parte, Gonzalo Caballero se limitó a enviar el mensaje de que "cuando corresponda hablar", él también lo hará y pidió a los socialistas que se centren en trabajar desde las instituciones para "dar respuestas a la ciudadanía".

El presidente de la diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, tiene prácticamente armada una candidatura cuyo anuncio oficial se espera para finales de agosto o principios de septiembre, según confirman a elDiario.es fuentes del PSOE. Su decisión de disputar en mando del socialismo gallego a Gonzalo Caballero está tomada y son frecuentes las reuniones que en las últimas semanas han mantenido el propio Formoso con José Ramón Gómez Besteiro en A Coruña, en donde despachan para preparar su concurso a la dirección del PSOE gallego. El plan consiste en que Formoso se haga con el control de partido y dejar para después la elección de la persona que encabezará la candidatura con la que disputar las próximas elecciones autonómicas. Si Besteiro queda liberado de sus últimas imputaciones judiciales, su nombre podría estar en esa lista. Según aseguran fuentes de Ferraz a elDiario.es, hay intención de "restituir" a Besteiro, apeado de la primera línea política por una catarata de causas judiciales que poco a poco han ido siendo archivadas. La salida de tono en público por parte del número dos del aparato gallego no hace más que apuntalar esta posibilidad, frente a un Gonzalo Caballero a quien Ferraz ve con "escaso" futuro.