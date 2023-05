O candidato do PP á alcaldía de Ourense felicita o Día das Letras Galegas en castelán

O candidato do Partido Popular a alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, ven de felicitar a través de Twitter polo Día das Letras Galegas, usando o idioma castelán nun fío no que asegura que “es una jornada para reflexionar en el estado de la cultura”. A mensaxe de Cabezas na rede social coincidiu no tempo coas manifestacións celebradas ao longo de toda Galicia denunciando o abandono do idioma por parte das institucións en mans do Partido Popular, así como o pasado de Alfonso Rueda a prol de movilizacións en contra da lingua propia e reclamando o dereito a desenvolverse en castelán na Comunidade Autónoma.

Feliz Día das Letras Galegas! Este año la celebración de nuestra cultura llega a su 60º edición y la Real Academia Galega (@AcademiaGalega) le rinde homenaje al traductor, novelista, historiador, periodista, ensayista y editor Francisco Fernández del Riego. pic.twitter.com/9PxAk1KX3f — Manuel Cabezas Enríquez (@manuelcabezasou) 17 de mayo de 2023