El Celta de Vigo confirma que C. Tangana será el autor del himno de su centenario

Entre los seguidores del Celta de Vigo era casi un secreto a voces, pero hoy se ha confirmado: el cantante madrileño C. Tangana será el encargado de crear el himno del centenario del equipo gallego. El próximo 23 de agosto el Celta celebra cien años de vida y, para la ocasión, ha recogido la propuesta que el músico lanzó hace ya dos años. Lo hizo respondiendo a una publicación en Twitter sobre varias opciones que la afición barajaba. “Puedo intentarlo?”, escribió. Esas dos palabras volaron por las redes sociales y en los despachos del club comenzaron a trabajar la idea de contar con él. Hoy se ha anunciado definitivamente. El Celta ha colgado una lona publicitaria gigante en la calle más céntrica de la ciudad confirmando el encargo. La imagen impresa recuerda aquel tweet y cómo empezó todo.

El verano pasado, Tangana dio un concierto pagado por la Xunta en la ciudad y desde el escenario alimentó la expectación que se había generado al respecto de aquel mensaje que incendió las redes: “Yo tengo sangre viguesa, mi viejo es de aquí de Vigo y supongo que sabéis que tu viejo normalmente es el que decide cuál es tu equipo de fútbol”. Ese mismo año, no se cortó a la hora de hablar en sus perfiles sociales: “La verdad es que me molaría, lo que pasa es que he visto división de opiniones y yo si la gente no quiere, paso, pero si a la peña le mola, he de decir, voy a hacer un himno que va a estar todo guapo”, explica en un vídeo difundido en redes sociales poco después de haber publicado aquel tweet. Los guiños al Celta siguieron y, en su último disco, el que más repercusión ha tenido de su trayectoria musical, se pudo ver como un adolescente lucía la camiseta del equipo en la canción Cambia.

La división entre la afición de la que hablaba C. Tangana fue alimentada por un acalorado debate en todas las redes sociales, donde otros forofos del club ponían sobre la mesa la idea de que el himno fuera elaborado por grupos históricamente vinculados al Celta como Keltoi o A Roda. El primero es artífice de uno de los temas no oficiales más emblemáticos y cantados en las gradas de Balaídos y, el otro, grupo de música tradicional gallega autor del himno actual.

Puedo intentarlo? — El madrileño (@c_tangana) 18 de febrero de 2021

La familia de C.Tangana es de origne gallego. Su padre es vigués y celtista y, por eso, él ha mostrado siempre su cariño hacia este club, siguiendo los partidos del equipo con atención y haciendo alarde de ello por muchas vías. Fue el propio presidente del Celta, Carlos Mouriño, quien dijo entre líneas en mayo del año pasado que el madrileño sería el autor del himno del centenario. Pero aquella entrevista quedó en entredicho por el propio club y, sin embargo, hasta ahora, no se había vuelto a hablar del tema.