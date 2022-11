Citroën Vigo deberá repetir las elecciones sindicales por no garantizar “el voto secreto y en libertad”

Cinco mil trabajadores y trabajadores deberán volver a las urnas en Peugeot Citroën Vigo. Un laudo arbitral ha anulado las elecciones sindicales del 13 y 14 de octubre porque la empresa no grantizó “el voto secreto y en libertad”. Fue el sindicato CUT el que presentó la impugnación a finales del mes pasado, a la que se adhirió la CIG y a la que ahora el Colexio de Árbitros de Pontevedra -autoridad electoral sindical- da la razón. Contra la resolución cabe recurso en el Juzgado de lo Social de la ciudad.

Stellantis Vigo vuelve a suspender toda su actividad hasta el próximo miércoles por falta de piezas

“Con el objetivo de destruir el sindicalismo combativo y expulsarlo de la representación, se puso en marcha una estrategia de fiscalización de las papeletas”, explica CUT en un comunicado, “consistente en que los trabajadores y trabajadoras votasen acompañadas y supervisadas, en muchas ocasiones por superiores jerárcquicos”. El laudo lo confirma: “El voto secreto no es obligatorio […] pero eso no impide que exista la obligación de que las personas puedan votar en libertad y en secreto. Garantizar esos derechos elementales implica, desde luego, velar por que las personas no puedan ser acompañadas cuando recogen sus papeletas y se dirigen a las urnas”.

El mismo laudo también recoge como este es el modo de funcionar que defiende el Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT). “Lo que defiende el SIT es la libertad de votar con acompañamiento. La calidad democrática de esta postura es, por lo menos, muy mejorable”, dice el texto, “no parece la doctrina que mejor garantiza la libertad de voto ni su carácter secreto”.

Para la CUT (Central Unitaria de Traballadoras), el dictamen del Colexio de Árbitros “tiene una gran transcendencia en la empresa, al ser la primera vez que se adopta una decisión de tal calado contra las prácticas antisindicales en procesos electorales”. “El resultado del proceso arbitral recnoce públicamente la situación de presión, temor y miedo a la represalia con los que la plantilla de Stellantis participa en las elecciones o en cualquier acto sindical”, entiende el responsable de la CUT en Citroën, Vítor Mariño.