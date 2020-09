Alcoa considera "no realista" vender su planta de Lugo a dos días de que finalice el plazo de negociación

A dos días para que termine el plazo de negociación de venta de la planta de aluminio de Alcoa en Lugo, la multinacional considera que "no es realista" pensar que pueda llegar a un acuerdo con la firma interesada, GFG, del grupo Liberty House. Alcoa señala a la empresa interesada por presentar "demandas no razonables" para la venta y la acusa de ralentizar el proceso de venta. Mientras, la plantilla de la planta de San Cibrao, sobre la que pende un expediente de regulación de empleo si no progresa el acuerdo, insiste en que se negocie "hasta el último momento".

El escollo principal, desde el punto de vista de Alcoa, es que GFG además de adquirir la planta de aluminio también quiere "obtener el control de la refinería de alúmina" y "asegurarse" el suministro del material "en términos poco realistas". La multinacional ofrece un contrato de venta de alúmina de cinco años, pero Liberty pretende que se extienda por un período más amplio. La última propuesta de mediación del Gobierno sugirió hacerlo de siete años pero, según los representantes de los trabajadores, Alcoa no está dispuesta a aceptar ese término. Con esta situación se acerca el fin del período de consultas del despido colectivo en la planta, y que tanto la empresa, como la representación de los trabajadores, el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia acordaron ampliar a mediados de agosto hasta el 28 de septiembre con el objetivo de ganar tiempo mientras se negociaba la venta.

Los empleados de San Cibrao, por su parte, consideran que el cambio de manos de la empresa es posible "hasta el último momento" y mantienen tanto "la lucha" como "la esperanza que en se alcance una solución negociada. “Estamos hablando de dos empresas multinacionales, que son expertas en negociar. Nunca sabremos lo que están pensando ni por dónde van a llevar la negociación, porque cada una tira para su lado y defiende sus intereses”, dijo Zan. Trabajadores de la planta han llevado a cabo una nueva movilización en el día de hoy en el ayuntamiento de Cervo, donde se han encadenado y cortado el tráfico durante una hora.

Alcoa ha citado a la representación de los trabajadores el próximo lunes para abordar el expediente de regulación de empleo (ERE) que pretende aplicar a la plantilla si no se produce la venta.