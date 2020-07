Feijóo pide ahora una intervención temporal de Alcoa

El presidente de la Xunta ha cambiado su postura sobre la hoja de ruta a seguir con Alcoa en San Cibrao y pide ahora al Gobierno central que intervenga la industria de manera temporal mientras no se fija un precio para la energía que el Gobierno gallego considera que puede hacer viable la fábrica de alumnio. Feijóo, acompañado del conselleiro de Industria, se ha reunido con el comité de empresa en este sábado de campaña electoral, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido que no use Alcoa como "arma electoral".

La Xunta presenta un plan sin inversión financiera para defender Alcoa

Saber más

La Xunta apoyaría esta opción, explica el Gobierno, "en caso de que el Gobierno central necesitase más tiempo para concretar una tarifa energética compatible con la viabilidad económica" de la producción del aluminio. Feijóo presentó el pasado jueves su plan para la industria electrointensiva sin inversión económica con el que resolver la situación en la planta de Alcoa. “Si el Gobierno de España quiere nacionalizar Alcoa, que lo haga hoy mejor que mañana”, definió entonces su postura sobre si estaba a favor de la intervención de la fábrica, aunque aclaró que no sería la mejor solución para el conflicto. Dos días después, Feijóo pide la intervención temporal.

El jefe del Ejecutivo gallego y candidato del PP a la Xunta, reclamó también al Gobierno central que use parte del plan de 10.000 millones para reactivar los sectores económicos tras la pandemia en Alcoa, para inyectar capital "mientras no se encuentre un sistema energético que garantice su futuro". Alcoa achaca la situación "insostenible" de la fábrica no solo al precio de la energía sino también a otros factores como el bajo precio del aluminio o la competencia de otros países. El propio Feijóo indicó que si, con un precio entre 30 y 38 euros la empresa no retira el ERE, la multinacional debe "dejar paso a otro operador".

El presidente de la Xunta considera que su Gobierno "ya tomó todas las decisiones que le competen" sobre la planta, con la presentación del plan que lo convierte en sector estratégico, y afirma que el de Alcoa no es un problema industria sino "energético".