Feijóo critica que el Gobierno dé explicaciones a ERC y no al PP sobre el espionaje de Pegasus

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado este domingo de que el Gobierno se reúna con una representante de la Generalitat de Catalunya para abordar el escándalo del espionaje a independentistas catalanes pero no haya dado explicaciones al principal partido de la oposición. “Nos sorprende que las pueda tener ERC o un conseller del Gobierno de Catalunya y que nos las tengamos nosotros”, ha manifestado casi al mismo tiempo que comenzaba el encuentro entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà.

El todavía presidente de la Xunta ha atendido a los medios antes de participar en los actos de la Feira do Cocido de Lalín. Allí ha dicho no saber por qué no ha recibido información su partido sobre el uso del programa Pegasus. “Ha habido una llamada fugaz, pero explicaciones, ninguna”, ha indicado, sin concretar quiénes fueron los interlocutores en esa conversación ni qué se abordó.

Feijóo ha cargado contra el equipo de Pedro Sánchez, del que ha asegurado que “ya ha actuado así en más de una ocasión” y ha criticado que reciban “más explicaciones” los miembros de un Gobierno de una comunidad autónoma que él como líder de la oposición. La postura del PP al respecto, añadió, es la de “esperar” con una actitud “sensata y de partido de Estado”. “Ante noticias como las que hemos conocido, necesitamos una explicación”, dijo.