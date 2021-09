Feijóo desconoce si su Gobierno va a subir el precio del agua en Galicia

La Xunta ha planteado una subida en los impuestos que los gallegos pagan por el agua en un anteproyecto de ley que está todavía en fase de tramitación. Los planes que recoge el texto suponen aumentar la tarifa que se aplica en el tramo más bajo de consumo en los hogares: hasta ahora era de cero euros y pasará a 0,15 por metro cúbico. Preguntado al respecto, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho no tener datos: "Lo que a mí me trasladaron -los responsables de la administración de aguas- es que no se contempla -un encarecimiento-. No significa que yo tenga el 100% de la información".

El proyecto presentado señala que se crearán dos nuevos cánones, el de gestión de depuradoras y el de gestión de las redes de colectores. A cambio desaparecerá el actual coeficiente de vertidos. "Sustituir no es crear nuevos impuestos", ha defendido el presidente gallego. Ya existe, ha dicho, una tasa de colectores de la que se encargan los municipios. En los ayuntamientos en los que se ocupe la Xunta de gestionar este servicio, pasará a ser el Gobierno gallego quien lo cobre.

Feijóo ha vuelto a lanzar el mensaje repetido por su Gobierno en las últimas semanas de que la intención es "ayudar" a los ayuntamientos, en especial a los de pequeño tamaño, y ha manifestado que continuarán con las negociaciones sobre el texto propuesto.

El anteproyecto de ley, que en la fase de alegaciones ha recibido 20 sugerencias, ha sido criticado por varias administraciones locales. La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, aseguró que los cambios normativos supondrán un incremento del 180% en la factura del agua de los hogares y del 130% en la de las empresas. El BNG se refirió a la propuesta como "ley sablazo" y la ha considerado "irreformable". La alcaldesa de Tomiño (Pontevedra), Sandra González (BNG), criticó que la propuesta supone subir tasas y advirtió de que "van a pagar el pato los ayuntamientos".