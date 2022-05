Feijóo: “La falta de fiabilidad que transmite el Gobierno sobre la seguridad del Estado es alarmante”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, carga contra el Gobierno por su gestión de la información sobre el espionaje a los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros: “El grado de inseguridad y de falta de fiabilidad que transmite el Ejecutivo en un ámbito tan delicado como la seguridad del Estado es alarmante”. En esta situación, ha defendido la postura de su partido, en contraposición a la del Gobierno: “Vamos a seguir siendo responsables y no desnudarnos ante todo el país convocando ruedas de prensa para acreditar la falta de seguridad en el Estado español denunciada por el Gobierno español. Eso es inaudito”.

Feijóo cree que es una casualidad "no menor" conocer el espionaje a Sánchez en pleno debate sobre su estabilidad

Feijóo eleva las críticas hasta el nivel de cuestionar la preparación de España para acoger la cumbre de la OTAN que está prevista para Madrid los días 29 y 30 de junio. El “aquelarre político” sobre el espionaje, añadió, “parece que se va a recrudecer”. El jefe de los populares opina que las informaciones sobre el asunto han provocado que España esté “perdiendo mucha credibilidad”, en especial a pocas semanas del encuentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte: “Imagínense ustedes con qué rigor vamos a recibir a los jefes de Estado”.

El “problema”, a su juicio, es que “el Gobierno no está a favor de la seguridad del Estado y eso provoca inseguridad”. Feijóo, que hizo estas declaraciones en su última rueda de prensa posterior a un Consello de la Xunta, acusa al equipo de Sánchez de perjudicar la imagen de España por defender su propio interés: “Está utilizando al Estado para salvaguardar la seguridad del Gobierno en perjuicio de la seguridad del Estado”. También aprovechó para hablar de los conflictos internos del Gobierno. La “división” entre los ministros y con los socios parlamentarios “es algo inaudito en un país occidental”, dijo.

El líder del PP le pide a Pedro Sánchez que aclare en su comparecencia “con detalle” cuestiones que la directora del CNI no ha revelado, como “quién ha pedido, con qué objetivo, con qué interés y en qué momento que fuesen espiados determinados políticos españoles”, en alusión a los independentistas catalanes cuyos teléfonos fueron hackeados con el software Pegasus.

“Patriotismo es lo que no está teniendo el Gobierno consigo mismo”, añadió Feijóo, que ha reiterado, sin pedir un adelanto electoral, que cree que la situación no se puede prolongar: “Con esta división interna, ahora con el añadido de los ministros socialistas entre sí, no podemos seguir mucho más tiempo”.

Apoyo al alcalde de Ourense

El líder del PP ha respaldado que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, continúe en su cargo después de haber agredido a una sindicalista durante las protestas de los trabajadores del transporte público de la ciudad. Le ha pedido, eso sí, que se disculpe, algo que el regidor adelantó que no va a hacer en un vídeo en el que se presenta él como la víctima de “una agresión acústica”. “La actitud del alcalde de Ourense es injustificable y exige una disculpa a la persona y a la ciudadanía de Ourense”, manifestó Feijóo.

Sobre el futuro político de Jácome, el presidente del PP, partido con el que gobierna en la ciudad, Feijóo ha eludido pronunciarse. El alcalde no es miembro del PP y le corresponde a su partido, Democracia Ourensana, tomar decisiones al respecto, señaló. Añadió que está “convencido” de que los populares gallegos tendrán “la información que consideran oportuna y que se irá concretando en las próximas semanas”.