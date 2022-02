El Congreso ha dado los primeros pasos para crear una comisión de investigación sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica y la Fiscalía General del Estado acaba de pedir a las fiscalías superiores de las comunidades que remitan todos los casos que les constan relacionados. En medio del debate, un párroco gallego, Luís Rodríguez Patiño, ha empleado el término "terroristas" para referirse a la cúpula eclesiástica. Lo hizo, asegura, pensando "el terror de un niño cuando lo violan" o cuando no sabe contarlo o lo hace y no le creen. Sus palabras se han encontrado con la crítica firme del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: "Llamar terroristas a los obispos no es de recibo".

No es las primera vez que el cura de Momán, en Xermade (Lugo), califica de este modo a la cúpula de la Iglesia católica. Argumenta que "quien encubre también comete delito" y que levanta la voz "porque lo dice el Evangelio". Para Feijóo, sin embargo, es "sorprendente" que alguien que también forma parte de la Iglesia critique abiertamente la actitud de los escalones superiores de la jerarquía.

"Lo que tiene que hacer, si tiene información sobre obispos o sacerdotes es denunciar, pero hacer esta acusación genérica a él le corresponde explicarlo", manifestó el presidente de la Xunta en al rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete. Las afirmaciones de Rodríguez Patiño, añadió, "se califican por sí solas".

Feijóo ha respaldado la postura de su partido contra la investigación en el Congreso. El PP y Vox son las dos únicas formaciones que han mostrado su rechazo. El argumento de los populares, empleado también por el barón gallego es que centrar la comisión únicamente en la Iglesia católica les parece que deja la investigación "bastante incompleta". A pesar de los numerosos testimonios que señalan a esta institución, el presidente gallego cree que hay que abrir el foco: "Los abusos de menores afectan a distintas organizaciones. Mientras no erradiquemos esto, debemos ser serios y rigurosos en una investigación completa, sin distinciones".