El cura que llama “terroristas” a los obispos por los abusos a menores: “Quien encubre también comete delito”

Las parroquias a las que atiende el cura Luis Rodríguez Patiño, en el norte de Galicia, no son de gran tamaño. Sin embargo, el párroco se las ha arreglado para que su mensaje transcienda Xermade, Monfero o Aranga, los ayuntamientos en los que oficia. Lo ha hecho a base de exigir la expulsión de Rajoy o Feijóo de la Iglesia por "usureros" y provocar, a su juicio, "desahucios y recortes sanitarios, o de dar misa contra la "masacre eólica". Esta vez ha arremetido contra la jerarquía eclesiástica –"terrorista" la denominó– por encubrir los abusos sexuales a menores. Él, insiste, solo pide que "se siga el Evangelio".

¿Por qué califica a los obispos de "terroristas"?

Terroristas entre comillas. Lo hago porque imagine el terror de un niño cuando lo violan. Imagine el terror de un niño cuando no sabe como contarlo. O cuando lo cuenta y le dicen que no es verdad. Imagine el terror de ese niño, de sus padres, de toda la sociedad. Llevo 41 años de cura y ya he denunciado esta situación muchas veces.

¿Cuándo lo hizo?

Ya en 1977, cuando estaba de fraile en los Estados Unidos, porque antes de cura fui fraile. En el 2013, durante la Semana Santa. Pero como era Semana Santa no me hicieron caso. Lo volví a hacer en 2018, en el día de la Asunción. Y las madres vinieron a darme las gracias.

¿Por qué decidió levantar la voz?

Porque lo dice el Evangelio. ¿Qué día es hoy? Dos de febrero, la Candelaria. Y Jesucristo dice que nadie enciende una vela para esconderla debajo de la mesa, sino para iluminarnos a todos. La Iglesia no es de la jerarquía eclesiástica, la Iglesia es del pueblo. Y no solo comete delito quien lo comete, sino también de quien lo encubre.

¿A qué se debe que esa jerarquía actúe como actúa?

¿Tenemos una jerarquía al servicio del Evangelio o al servicio de oscuros intereses? En todo caso, a mí también me dicen que soy jerarquía, y como jerarquía quiero denunciar a mis compañeros que callan ante estos casos. Jesús de Nazaret no calló. Sigamos el Evangelio.

Si hace tanto tiempo que viene denunciado que la Iglesia tapa la pederastia, ¿por qué no le hacen caso?

Dicen que soy un cura alocado, no les interesa. Pero tengo siete carreras, soy doctorado. Ayudé a montar la universidad de mayores de la UNED en aldeas de Galicia. No tengo nada que perder. Es más, perdería si no denunciase, porque a mi me pedirán cuentas al final, ¿no?

¿Cree que se siguen produciendo casos de abusos a menores?

Claro que sigue sucediendo. Lo sabía ya cuando estaba en Valencia. Yo hablo muy directo con mis feligreses y les digo: "¿Ves esa vela de ahí? Si la enciendes y la mueves, queda su marca en la mesa. Con los niños es igual, todo lo que hagamos les da forma, queda en su interior". Esto es escandaloso. No se puede esconder, no puede quedar impune.

¿El Vaticano y el papa Francisco están a la altura de las circunstancias?

Esto ya pasó en tiempos de Jesucristo. ¿Quién estaba a su lado? Judas.

¿Teme represalias por hablar con tanta claridad sobre la pederastia en el clero?

Ya tuve muchas. No me gustan, pero no puedo callar.