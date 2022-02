Feijóo niega la necesidad de una investigación específica sobre la violencia en la Iglesia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene invariable en su rechazo a que haya una investigación centrada en los abusos sexuales cometidos en la Iglesia católica en España. No cree que la cantidad de denuncias y casos que han salido a la luz pública, también en Galicia, justifiquen un examen de lo ocurrido en esta institución en concreto. Al contrario, ha pedido llevar el foco también a otras confesiones: "Se deben investigar los abusos a menores en cualquier tipo de credo, religión e institución pública o privada que tenga una relación con menores".

En las últimas tres semanas se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la cuestión y en ninguna se ha alejado de los argumentos de su partido para oponerse a que hubiese una comisión de investigación en el Congreso: "Que se investiguen todas las denuncias. Las hay que afectan a otras instituciones. De mí no va a salir que solo se puede investigar a una institución concreta". Este jueves ha repetido los argumentos en respuesta a una pregunta sobre la pertinencia de poner el foco en las instituciones católicas por el número de casos, pero ha ido un paso más allá y ha considerado que arrojar luz sobre la violencia sexual específicamente en la Iglesia católica es "una falta de respeto a las víctimas" de abusos. Se ha preguntado si van a quedar fuera episodios que sucedan, por ejemplo, en centros de menores.

El mecanismo planteado actualmente es que el peso de la investigación lo lleve el Defensor del Pueblo. El proceso es distinto al que siguen ante los tribunales los casos en los que se han presentado denuncias por abusos a menores y no impide la vía judicial. La Salle, en cuyos colegios se están denunciando casos, entre ellos varios en las instalaciones de Santiago de Compostela, ha llevado ante la Fiscalía la información sobre testimonios que se refieren a episodios de los años 70 y 80 en un centro de Barcelona.

En medio de acusaciones de los grupos de la oposición en el Parlamento por la tibieza de la respuesta de Feijóo, él ha decidido abrir el foco con referencias explícitas a otros credos. "¿A las demás instituciones religiosas se las puede investigar también? Entiendo que sí. Por lo tanto será de todas las religiones en un estado laico", ha insistido. Su planteamiento es el de hacer "una causa general" contra los abusos sexuales en los que las víctimas eran o son menores. "Si alguien piensa que vamos a mirar hacia otro lado se equivoca. Son actos despreciables y es tan injusto que ninguna persona con un mínimo de sensibilidad puede mirar hacia otro lado", ha declarado.

Tampoco la posición del papa Benedicto XVI, que ha pedido disculpas por los abusos en la Iglesia, o las declaraciones de otros miembros de la institución, como el párroco gallego que llamó "terroristas" a los obispos por lo ocurrido -y al que el presidente gallego contestó con contundencia que esas afirmaciones "no son de recibo"-, han provocado un reposicionamiento: "Mi planteamiento es a más. Si tenemos que hacer una investigación, investiguemos todo".

También ha pedido que la causa sea única y no se "trocee" entre las figuras equivalentes al Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas. Cree que "no tiene mucho sentido" que dos instituciones investiguen a la vez. "Si lo hace la Valedora, no tenemos nada más que decir más que ayudar y motivar a la Valedora a que haga lo que considere oportuno", ha manifestado Feijóo.