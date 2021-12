Galicia planea limitar la movilidad en Nochevieja si la pandemia sigue empeorando

Galicia se está planteando limitar la movilidad para Nochevieja si la evolución de la pandemia sigue empeorando. La Xunta ha retrasado hasta el lunes o el martes de la semana que viene la decisión sobre las medidas que se aplicarán para Fin de Año, después de optar por no imponer restricciones adicionales en Nochebuena y Navidad. El Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, indica, en una entrevista con Europa Press, que si la situación es "compleja" al arrancar la semana, habrá nuevas limitaciones. No ha concretado en qué consiste esa complejidad. El número de casos activos continúa en aumento en la comunidad, que lleva tres días consecutivos superando el récord de contagios detectados en 24 horas. La presión hospitalaria se mantiene, sin embargo, estable.

Aunque, a la vista de la gravedad de la tercera ola en los meses de enero y febrero de este año, el conselleiro aseguró en una entrevista con este diario que asumía las responsabilidades por no haber sido "más estrictos en las medidas de Navidad", ahora opta por señalar al comportamiento individual. "Tenemos la mala experiencia de las Navidades pasadas", dice. Entonces las interacciones fueron "muy altas" y ese "ejemplo" de enero debería haber hecho que los ciudadanos estén "aprendidos": "Creo que es el momento de replantear si tengo que quedar con aquel amigo que hace mucho tiempo que no veo, si no merece la pena esperar un poco más para verlo o si tengo que quedar con esa familia".

Lo "más fácil", a su juicio, es pensar en las fiestas del año pasado y recordar lo que se hizo "mal" para no repetirlo. La Xunta, asegura, tiene sobre la mesa la posibilidad de imponer restricciones la próxima semana, centradas en limitar la movilidad para intentar reducir las interacciones, tanto en eventos como las fiestas de Fin de Año como en las cabalgatas de Reyes.

Comesaña asegura que le preocupa en especial el grupo de jóvenes que están cercanos a la mayoría de edad: "A ellos es más difícil darles mensajes y consejos. Ahora nos preocupa el crecimiento exponencial en este grupo y hay que pedir un esfuerzo al grupo de 15 a 35-40 años, un esfuerzo extra, porque de ellos depende también lo que ocurra en otros grupos de edad".

Además, el conselleiro ha anunciado que el Gobierno gallego trabaja "desde el punto de vista normativo" para que el personal sanitario que no está vacunado se tenga que someter a pruebas para detectar el coronavirus. "Es necesario garantizar que, en determinados puestos, el personal está en condiciones de seguridad respecto a los pacientes y a los compañeros", argumenta.