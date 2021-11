Una masiva manifestación protesta contra el modelo de Feijóo para la Atención Primaria

Miles de personas se manifestaron este domingo en Santiago de Compostela contra el modelo del gobierno de Alberto Núñez Feijóo para la sanidad pública, con especial énfasis en el colapso de la Atención Primaria. La protesta, convocada por la Plataforma SOS Sanidade Pública, fue masiva y dejó pequeña la Praza da Quintana, en donde terminó. Entre las consignas coreadas estaban la de "Feijóo, atiende, la sanidad no se vende".

La situación de la Atención Primaria está en el foco con la progresiva mejoría de los datos de la pandemia y el alivio en los hospitales. Pacientes y profesionales denuncian las dificultades para ver al médico de familia y la saturación de los sanitarios que trabajan en los centros de salud. Las citas presenciales no se recuperaron hasta mediados de septiembre. El colapso del servicio se hizo evidente el pasado verano, cuando a la situación previa se sumaron las vacaciones y el aumento de la población en algunas zonas. Tanto el presidente de la Xunta como su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admitieron que los médicos no eran suficientes, pero apuntaron a una escasez de profesionales. "No tenemos una varita mágica para sacar médicos de donde no los hay", llegó a decir el conselleiro. Para sindicatos y colegios profesionales, sin embargo, la explicación está en las condiciones precarias que ofrece la Xunta.

En la actualidad, en muchos centros de salud sigue siendo necesario esperar en torno a una semana para conseguir una cita con el médico de atención primaria. En este contexto, los presupuestos presentados para 2022 por la Xunta recogen un recorte de los fondos destinados a atención primaria y los datos oficiales del Gobierno gallego certifican que las contrataciones de médicos en este ámbito está congelada desde que Feijóo llegó a la Xunta. Los planes de reorganización para los centros de salud también han soliviantado al sector.

Con este caldo de cultivo se preparó la protesta de este domingo en la capital gallega para exigir más recursos para la Atención Primaria. SOS Sanidade Pública ha protestado contra los recortes presupuestarios de los últimos 12 años, que considera que se han agravado con la pandemia. La plataforma acusa a la Xunta de favorecer al sistema privado. Su portavoz, Manuel Martín, aseguró antes de iniciar la manifestación que la Atención Primaria está en una situación "dramática" y que los problemas de acceso para muchos pacientes son "gravísimos". La espera para ser atendidos llega en algunos puntos a 10 e incluso 15 días, aseguró.

Martín destacó también que están cerrando centros rurales de salud, en zonas con población envejecida. "La situación es insoportable", dijo. A la Xunta le ha reclamado que plantee una alternativa que dé solución al problema y ha criticado la actitud adoptada hasta ahora por los responsables de la sanidad pública: "La voluntad no es poner remedio con recursos a una situación de tantísima trascendencia social".

A la protesta se han sumado diferentes plataformas relacionadas con la sanidad y grupos políticos. Han acudido el BNG, el PSdeG , Podemos Galicia y Esquerda Unida. También han estado presentes los principales sindicatos de clase en Galicia: CCOO, UGT y CIG -mayoritario en la sanidad pública-. Este último ha compartido un vídeo de la Praza da Quintana en sus redes sociales: