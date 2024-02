Ons, la isla sin urnas en la que sus residentes son trasladados en barco para votar

José Otero tiene 65 años y poco antes de las 12 del mediodía está esperando en el muelle de la Illa de Ons a que un barco lo recoja para ejercer su derecho a voto en Bueu, concello de la Ría de Pontevedra al que pertenece. Otero es uno de los escasos habitantes que resisten en la isla durante el invierno. En teoría, según los datos del INE, en Ons había censadas 60 personas en enero de 2022, pero en la práctica son solo unos cuantos.

“Aquí ahora mismo no estamos más que tres parejas, alguna persona que trabaja en el Parque y los del faro, igual no llegamos ni a diez personas”, explica Otero por teléfono desde el muelle de la Illa de Ons. Los que Otero llama “los del Parque”, son las personas que trabajan en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, al que Ons pertenece, junto a las Islas Cíes, Cortegada y Sálvora.

A las 12 del mediodía sale desde Ons el primer barco de votantes hacia el continente, “con unas cinco personas”, notifica José Otero, como uno de los pasajeros de este primer viaje que tardará unos 25 minutos en llegar a su destino en Bueu. El segundo será a las cinco de la tarde. Algunos de los votantes, al llegar a Bueu, todavía deberán coger un transporte terrestre que los lleve a Beluso, la parroquia a la que pertenecen administrativamente los censados en Ons. El caso de Otero es diferente, porque aunque viva en la isla todo el año, está censado en Bueu y es allí donde ejerce su derecho a voto en la Casa do Mar. Aunque esté censado en Bueu, Otero es un isleño de pura cepa, nacido en Ons debido al trabajo de farero que desempeñaba su padre. En la isla vive y aquí trabajó como percebeiro e incluso apareció como figurante en la película “Ons”, que el director Alfonso Zarauza rodó durante meses en la isla.

Si José Otero quiere votar, solo lo puede hacer utilizando este barco, porque en Ons no existe servicio de correos, por lo tanto no puede ejercer el voto por correspondencia. “Hace años había un barco que traía el correo pero hace mucho tiempo que no existe nada de eso”, rememora Otero. En 1955 el INE llegó a registrar 530 habitantes en Ons y aunque de 1975 en adelante, ya en período democrático, la isla rozaba los 200 residentes, estos nunca tuvieron la posibilidad de poder ejercer el voto en urna en su propia isla.

El barco que recoge en Ons a los votantes es un servicio institucional que la Xunta de Galicia presta de forma gratuita. Este servicio se ofrece a Concellos donde existan problemas de transporte público y facilitar el derecho al voto. En estas elecciones al Parlamento de Galicia han solicitado este servicio 130 concellos, más del 40% de los 314 concellos existentes. La mayoría de los servicios solicitados pertenecen a las provincias de Ourense y Lugo, aunque también a los concellos de interior de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Según los datos facilitados por la propia Xunta, se movilizarán 82 autobuses, 165 microbuses, 9 taxis y un barco, que es el que desplaza a las personas que deseen ejercer el derecho al voto en la Illa de Ons.