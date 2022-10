La oposición considera de “gravedad extrema” que la Xunta diga que no habrá pediatras en todos los centros de salud

Extremadamente grave. Impresentable. Consternación. La oposición no ha ahorrado calificativos para referirse a las declaraciones de la gerente del Sergas, según las que no habrá pediatras en todos los centros de salud. “Me pregunto si el PP [que gobierna la Xunta de Galicia] de verdad piensa que los niños no tienen derecho a un pediatra en su centro de salud”, dijo este lunes Ana Pontón, del BNG. El portavoz socialista en el Parlamento gallego, Luis Álvarez, hizo una comparación: mientras la cobertura de plazas en atención pediátrica alcanza el 100% en Asturias, Cantabria y Castilla y León, en Galicia se queda por debajo del 85%.

Estrella López-Pardo, gerente del Sergas (Servizo Galego de Saúide), llegó al puesto hace unos meses. Fue una de las sustituciones más llamativas de las realizadas por Alfono Rueda, presidente del Gobierno gallego desde mayo, en la primera línea del gabinete. El antecesor de López-Pardo era José Flores, ahora al frente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, una de las que más ha sufrido la carencia de recursos humanos este verano. El caso es que López-Pardo habló este fin de semana en una entrevista con el periódico La Voz de Galicia y dijo: “La población tiene que entender que seguramente no podrá haber un pediatra en cada centro de salud”.

La Xunta de Galicia admitía a través de la responsable del Sergas que su polìtica para paliar la escasez de pediatras en la sanidad pública es asumirla. “Es impresentable que quiera normalizar que los niños no tengan un pediatra y a renglón seguido el PP defienda una rebaja fiscal para millonarios”, argumentó Feijóo, en referencia a los 34 millones de euros que dejará de ingresar la administración gallega debido a la bonificación en el impuesto de patrimonio para 7.700 contribuyentes con un patrimonio medio de seis millones.

Luis Álvarez, el portavoz del PSdeG, consideró de una “gravedad extrema” las opiniones de López-Pardo y aseguró sentirse consternado. “Esta realidad lo que refleja”, digo en relación a la menor cobertura de plazas de la comunidad respecto a otras, “es que en Galicia las condiciones laborales son peores”. El BNG solicitará la comparecencia parlamentaria urgente del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para que aclare lo que entiende “una auténtica barbaridad” pronunciada por la gerente del Sergas.