La oposición gallega sitúa a Rueda en su “tiempo de descuento” en la Xunta tras el acuerdo BNG-PSOE para la investidura

El tono preelectoral está instalado en la política gallega. En la sesión de control en el Parlamento de Galicia, las preguntas al presidente de la Xunta de BNG y PSdeG han virado hacia afirmaciones sobre un hipotético cambio de signo en el gobierno que deberá salir de las urnas en 2024. Las dos fuerzas de la oposición, que empiezan a presentarse como un frente alternativo al PP posible, se han agarrado al pacto que han cerrado para la investidura de Pedro Sánchez. El documento contiene compromisos para reducir el peaje en las autopistas AP-9 y AP-53, la creación de un servicio de cercanías ferroviarias y un trato “análogo” para Galicia en la condonación de deuda que se haga con otras comunidades. Este último pacto desbarata los argumentos que defiende desde hace semanas Alfonso Rueda sobre la ruptura de la igualdad entre comunidades y la intención del Gobierno central de retirar fondos a otros territorios para compensar a Catalunya. Aun así, el presidente gallego ha vuelto a insistir en su particular cálculo de que perdonar deuda a Catalunya le va a suponer “400 euros a cada gallego, a todos: desde empresarios hasta el chaval más pequeño”.

La portavoz nacional del BNG le dijo a Rueda que está en su “tiempo de descuento” y le ha pedido que no lo use para “poner palos en las ruedas” a los acuerdos alcanzados entre su formación y el PSOE. “El presidente de la Xunta es el único gallego al que le parece mal que consigamos más rebajas para la AP-9 y las extendamos a la AP-53, el único enfadado por el tren de proximidad o porque conseguimos que se reconozca que Galicia tiene que tener igualdad de trato. Está enfadado porque es una buena noticia para Galicia, pero una mala para el PP”, afirmó. Y añadió que es “un esperpento” que critique que la deuda gallega vaya a bajar.

La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo, que ejerció en la sesión como portavoz, le reclamó a Rueda, en la misma línea que Pontón, que “ejerza de presidente de la Xunta, no de soldado del PP”. La socialista lanzó el mensaje preelectoral de que en las próximas autonómicas habrá un cambio en el Gobierno gallego y que lo liderará Xosé Ramón Gómez Besteiro, el candidato socialista, que este mismo miércoles colgó en su cuenta en X (antes Twitter) un vídeo reivindicando los contenidos del pacto con el BNG para la investidura de Sánchez y afirmando que “se abre un tiempo nuevo. Y es... imparable”.

Rueda se revolvió desde su escaño y atacó los acuerdos entre PSOE y BNG asegurando que, pese al pacto final, la formación nacionalista fue “ninguneada durante todo el proceso” de negociaciones y que quienes “cortan el bacalao” son el independentismo catalán y el vasco. Según su visión del acuerdo que promete un trato “análogo”, se “acelera la desigualdad entre las comunidades de España”. “No creemos que esto vaya a ninguna parte”, dijo y calificó los contenidos del pacto de “garrafón” porque, razonó, están “rebajados” con respecto a los de la anterior investidura de Sánchez.

Sobre los temas de las preguntas -la del PSOE, sobre la ejecución de fondos europeos; la del BNG, sobre el plan de infraestructuras de la Xunta-, el presidente gallego aseguró que Galicia haría más inversiones con los fondos de recuperación de la UE, pero que no las lleva adelante porque hay fondos “embalsados” en el Estado. Admitió que no se ha avanzado según lo previsto en el plan para construir vías de altas prestaciones en Galicia: “No voy a decir que esté todo ejecutado”. Pontón citó hasta 11 casos de autovías y carreteras prometidas que o están sin iniciar o aún no se han acabado. Por toda réplica, Rueda manifestó que a algunos de esos proyectos que van con retraso la formación nacionalista se había opuesto en su momento.