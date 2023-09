La oposición pide explicaciones por los 800.000 euros que la Televisión de Galicia paga a la Iglesia para emitir misas

Los grupos de la oposición consideran que los casi 800.000 euros que la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) pagó en 2022 a la Iglesia católica por retransmitir misas en la televisión pública son cuestionables por la cuantía, por la forma de adjudicar los contratos y por la falta de transparencia en torno a ellos. Tanto el BNG como el PSdeG van a pedir explicaciones en el Parlamento de Galicia, en donde prevén presentar preguntas en la comisión que hace el control de la actividad de la CRTVG. La formación nacionalista anuncia que, además, pedirá los contratos amparándose en el artículo 9 del reglamento de la Cámara, que dice que los diputados pueden “solicitar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que consten en poder de estas”.

Nadie en la ciudad del Apóstol sabe cuánto tributará la Iglesia por los impuestos de los que estaba exenta

Más

Las preguntas remitidas por esta redacción tanto al Arzobispado de Santiago como a la CRTVG no recibieron respuesta, de modo que no se aportaron aclaraciones sobre cómo se concretan los contratos, por cuánto tiempo son o cuál es la justificación. A través del espacio de transparencia de los medios públicos gallegos, financiados casi en su totalidad con las transferencias que les hace cada año la Xunta, se pueden consultar únicamente los documentos relativos a 2021 y 2022, pero no los de años anteriores.

El diputado del BNG Luís Bará critica la “falta de transparencia”: “No se informa ni se rinden cuentas”. Y considera que las adjudicaciones de los contratos son “irregulares”. “Lo lógico, por las cuantías, sería algún concurso público o concurrencia”, dice. Incluso, apunta, abrir un proceso de este tipo podría permitir ahorrar dinero al entrar a presentar sus ofertas varias productoras.

La cantidad que la CRTVG pagó al Arxobispado de Santiago en 2022, que multiplica por 36 la que aparece en los documentos de 2021, es para el BNG “absolutamente excesiva”. El fondo, es decir, que el objetivo sea la retransmisión de actos de la Iglesia católica y programas que difunden esta fe, es también “discutible” para Bará por tratarse de contenidos que emiten los medios públicos gallegos.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, cree que “llama un poco la atención en el siglo XXI este incremento de gasto en misas” y considera que son necesarias explicaciones por parte de la cúpula de la CRTVG sobre la “llamativa” subida en el dinero pagado en 2022. “Creemos que tiene una difícil justificación porque, ni por audiencia ni por motivos de interés público, entendemos que se justifique un incremento tan notable”, señala. Opina que los fondos deberían emplearse en “otros programas que cumplan mejor con los objetivos que debe tener una televisión pública, principalmente el de ofrecer información imparcial”. Hace referencia a las constantes acusaciones de manipulación informativa de los canales públicos que han llevado a que se cree un movimiento, Defende a galega, en el que los propios trabajadores denuncian una “falta de independencia editorial”. Llevan 278 semanas de protestas, es decir, más de cinco años.

Álvarez reclama, igual que Bará, transparencia, aunque asegura que este término “casa bastante mal” con la Xunta. “No es el primer caso en el que ocurre que, de forma deliberada, se complica hasta el extremo de hacer prácticamente imposible obtener una información”. Pone el ejemplo de los presupuestos, en los que dice que “se presentan las cifras de tal manera que es imposible saber datos como cuántos cardiólogos hay en O Salnés”. En el caso de los contratos de la CRTVG destaca que solo están publicados los de dos años, algo que “ya dice poco en favor de la transparencia y mucho de un aparente intento de dificultar el acceso a la información”.

El portavoz de los socialistas añade que no ve necesidad de que la Televisión de Galicia tenga que “externalizar” servicios de este tipo. Argumenta que cuenta con “medios y personal cualificado” para producirlo y hacerlo en la casa.