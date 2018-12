El personal sanitario vetado por el PP en el Parlamento gallego: "No queremos muertes bajo nuestra responsabilidad"

El PP evitó en tres ocasiones que comparecieran en la comisión de investigación sobre los recortes sanitarios impulsada por toda la oposición y, cuando En Marea, PSdeG y BNG abrieron un foro alternativo para darles voz en el recinto parlamentario, tuvieron que esquivar los obstáculos burocráticos y políticos para utilizar una sala común del edificio. Pero, a pesar de las zancadillas, esta semana tres personas directamente afectadas por los problemas en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) han podido ofrecer su testimonio en la sede del legislativo gallego.

Fue finalmente en una sala del grupo de En Marea, pactada por las tres formaciones de la oposición y sin distintivo partidario alguno, donde los grupos de la izquierda parlamentaria recibieron a portavoz de la familia de José Manuel Brey, el hombre fallecido en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada sin atención médica el pasado agosto. También a Eduardo Díaz y Pilar Rodríguez, médico y enfermera en sendos PAC y activistas contra los recortes. Los tres se apoyaron en sus respectivas experiencias personales para, a partes iguales, admitir la profesionalidad del sistema sanitario público y la necesidad de dotarlo de más y mejores recursos. "No queremos que muera nadie bajo nuestra responsabilidad, queremos hacer nuestro trabajo. Si nos dejan", resumió Díaz, visiblemente emocionado.

La concebida como comisión alternativa a la oficial, en la que sólo sigue participando el PP tras aprobar en solitario su plan de trabajo, fue inaugurada por el primo del fallecido en A Estrada. Manuel Pereira reiteró su agradecimiento por el "afecto, empatía y comprensión de los grupos de la oposición y sus máximos representantes", a quienes contrapuso con la "falta de empatía y comprensión, la falta de humanidad con la que la familia fue tratada por los representantes del PP. "No fueron capaces de tener una sola palabra de apoyo por la muerte de José Manuel, no han estado a la altura", lamentó.

Más allá de ofrecer su propio testimonio, Manuel Pereira también aportó el del hijo del fallecido a través de una carta. "Para alguien como yo, que ha perdido a su ser más querdido", las "estadísticas" esgrimidas por la Consellería de Sanidade para mostrar el buen funcionamiento de los PAC "no sirven para nada", evidenció. "En la última conversación que tuve con mi padre le dije que fuera bueno" a modo de broma, recordó. Ahora, ya sin ironía, dirige esa petición a En Marea, PSdeG y BNG, los tres grupos que pidieron su testimonio. "Sean buenos y honestos; no permitan que la muerte de mi padre haya sido en vano", pidió.

Manuel Pereira (izquierda), Pilar Rodríguez y Eduardo Díaz EM

La emotividad que marcó la intervención de Manuel Pereira ante los grupos de la oposición gallega estuvo también muy presente en el discurso del doctor Eduardo Díaz, médico en los PAC desde el año 2009. En aquel año, "con el cambio de gobierno", recuerda, "se instauraron prácticas" como "no sustituir ausencias" de personal médico. Ese, asegura, fue el origen para que "al no sustituir, mucha gente" apuntada en las listas de personal del Sergas "optara por buscar trabajo en otro sitio".

Ante la carencia de personales, relató, los que siguen en los servicios de Atención Primaria del sistema público gallego se ven "sobrecargados". Sirvan como ejemplo, citó, "un pico de 127 pacientes por médico en una guardia de 24 horas o 109 citados en una sola consulta de mañana para un solo médico en un centro de salud de la provincia de Pontevedra". Él mismo, admite, decidió "renunciar a ejercer consultas" por la sobrecarga y, cuando en 2015 regresó tras presentarse a las correspondientes oposiciones, "las carencias eran las mismas".

Los PAC, detalla el doctor Díaz, son la mejor muestra de la saturación del sistema. "La gente viene a los PAC a resolver lo que no pueden resolver en las consultas de las mañanas" porque "no está el médico, no está sustituido, no le dan cita hasta dentro de una semana o no hay pediatra". Y ante de las evidencias, reprocha, "las únicas soluciones" desde la Consellería "vienen siendo parches" con ofertas al personal médico que no lo sacan de la precariedad.

"Parece impactante, pero son situaciones comunes"

Pontón (BNG), Villares (En Marea) y Leiceaga (PSdeG) escuchan la intervención del familiar del hombre fallecido en A Estrada EM

Tanto Eduardo Díaz como la enfermera Pilar Rodríguez, también activa miembro de la plataforma PAC's en pé de guerra, relataron ante los representantes de En Marea, PSdeG y BNG sus experiencias cotidianas para clamar por más medios. Situaciones como la padecida en A Estrada "son impactantes, pero más comunes de lo que se piensan", afirma la trabajadora sanitaria, quien recuerda que durante meses la "única respuesta que tuvimos en el Sergas" fue "acusarnos de generar una situación de alarma". "Desgraciadamente -constató- el tiempo nos dio la razón".

Efectivamente, constata Pilar Rodríguez, la Consellería de Sanidade está contando la verdad cuando dice que "está aumentando la cartera de servicios de Atención Primaria", pero este incremento "no fue el mismo" en la plantilla. "No se puede continuar con la política de hacer más con menos" porque es tanto como poner en riesgo a ka población, señala. Para evitarlo, dice, el PP y la Xunta deberían haber empezado por "escuchar a quienes gestionamos día a día nuestra sanidad con pocos recursos" en vez de "censurar nuestras intervenciones".