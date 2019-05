La justicia anula el pago de 2,7 millones públicos de Baltar a un periódico de Ourense

Hace casi exactamente dos años, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, acordaba pagar 2,7 millones de euros por el archivo de los ejemplares del diario local La Región, una polémica operación que acaba de ser anulada por la justicia.

Publicado en junio de 2017 en el BOE, el contrato había sido adjudicado y formalizado un mes antes con el objetivo, según el gobierno provincial, de poner los archivos a disposición "de historiadores, economistas, sociólogos, intelectuales e investigadores los ámbitos cultural e social, así como de la ciudadanía en general".

Democracia Ourensana (DO), formación local con importante apoyo en la capital de la provincia, denunció lo que consideraba una "subvención encubierta" al diario y llevó el caso a la justicia, que acaba de darle la razón.

EL Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense admite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dos diputados provinciales de la formación, anulando así la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad para la adquisición del archivo y la compra derivada de esta. Además, ordena a la Diputación a devolver a La Región el archivo y al periódico el "reintegro de la suma de 900.000 euros ya abonada" y de cualquier otra cantidad que hubiese percibido en virtud del acuerdo.

Pero el organismo provincial ya ha realizado todo el pago, por lo que el diario tendrá que reintegrar los 2,7 millones, tal y como indica una sentencia que todavía es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

900.000 euros al año

Aquel contrato firmado por el presidente provincial, José Manuel Baltar, y el consejero delegado de La Región, Óscar Outeiriño, indicaba que el rotativo recibiría 900.000 euros en aquel año 2017 y la misma cantidad durante los dos años siguientes. En el momento del recurso sólo se había abonado una parte.

Sin embargo, los 900.000 euros que iba a recibir La Región en 2017 se aprobaron en septiembre en los presupuestos regionales. Lo que no se especificó entonces fue el destino de esta cantidad. Democracia Ourensana aseguró entonces que el origen de esta operación estaba en una modificación de créditos del mes de enero. Ahí si aparecía esta partida para "proyectos complejos de cultura".

El partido local ya había difundido en mayo de aquel año un comunicado en el que mostraban su disconformidad: "Estamos ante una subvención encubierta y ante un auténtico trato de favor hacia una empresa privada", decían, además de advertir de una valoración de la hemeroteca de difícil ajuste legal.

Poco después de la compra, la hemeroteca de La Región dejó de estar disponible en Galiciana, la biblioteca digital de Galicia impulsada por la Xunta de Galicia.

La sentencia alude a irregularidades en la forma en el proceso de adquisicón del archivo, al asumir un asesor cultural de Baltar funciones técnicas que no le correspondían o al advertir de la irregularidad que supone fraccionar el pago en tres ejercicios. Además, la jueza llama la atención también sobre la "ausencia de una tasación o valoración ajustada" del archivo de La Región de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público.

"Son varios los defectos importantes, el primero de ellos que no se fiscalizó por el funcionario correspondiente", advierte Miguel Caride, abogado de DO, que recuerda que la ley prohíbe el pago a plazos de bienes concretos. "Todo ha sido una maniobra típica de los Baltar, no sé si corrupta, pero sí llena de irregularidades", advierten fuentes conocedoras del proceso judicial.

El ex presidente de la Diputación, José Luis Baltar Pumar, padre del actual dirigente, ya había intentado inyectar 1,5 millones de euros al diario hace más de diez años. Baltar Pumar alcanzó un acuerdo con el PSOE y el BNG para entrar en el accionariado, pero sus intenciones se truncaron por el revuelo causado.

Esta importante sentencia judicial llega justo cuando su hijo, José Manuel Baltar, se aferra a la revisión de papeletas para evitar que la Diputación de Ourense, gobernada por su familia durante 30 años, quede a merced de Ciudadanos y tras perder la mayoría absoluta a la espera del recuento definitivo.

Democracia Ourensana ya ha propuesto este martes un pacto a cuatro, entre PSdeG, BNG, Ciudadanas y su formación, para desbancar a los Baltar de la Diputación.