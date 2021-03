Feijóo y Abalos acuerdan impulsar conjuntamente las principales infraestructuras pendientes para Galicia

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha comprometido este miércoles a "encarar la conexión ferroviaria" del Puerto Exterior de A Coruña y también ha avanzado pasos en la salida ferroviaria sur de Vigo, con el anuncio de que en abril se licitará un estudio de alternativas para esta infraestructura. Así lo ha ratificado en una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado, en una rueda de prensa conjunta, que abandona el ministerio con la percepción de que "aquí se quieren hacer cosas".

El puerto ruinoso construido en A Coruña a la sombra del Prestige: 1.000 millones de euros de inversión, deudas de 300 y sin tren

Ambos dirigentes se han emplazado a crear una comisión de seguimiento que cada mes analice el avance de las obras del tren para el puerto exterior de A Coruña, una infraestructura cuyo coste estimado es de 140 millones de euros. "Nos comprometemos a encarar la conexión ferroviaria", ha asegurado Ábalos que apunta a la búsqueda de financiación europea como salida económica de la operación.

El encuentro entre el ministro y el presidente de la Xunta se ha producido mientras los partidos a los que ambos pertenecen iniciaban una guerra sin cuartel por el control político de comunidades como Madrid, Murcia y Castilla León. Sobre el lío político de la jornada Ábalos ha mostrado falta de información: "Me ha pillado en la reunión. Me tengo que poner al día", ha asegurado. Feijóo tampoco ha querido profundizar en las diferencias políticas y ha solventado las preguntas sobre las mociones de censura que se han activado en varias comunidades con el socorrido "yo he venido aquí a hablar de Galicia". Este miércoles los dos dirigentes políticos parecían jugar en el mismo equipo, sin discrepancias, con voluntad de diálogo pero todavía sin dinero sobre la mesa para desarrollar todo aquello en lo que se han puesto de acuerdo.

Tren a Portugal

En cuanto a la salida sur de Vigo, Ábalos ha anunciado que el próximo mes de abril se licitará un estudio de alternativas para dar una solución a la continuidad del Eje Atlántico ferroviario hacia Portugal, aprovechando el interés renovado de los portugueses por esta conexión, y la unificación de las dos estaciones de Vigo, que "mejorará su funcionalidad". El ministro ha recalcado la "prioridad" que el Gobierno concede a esta infraestructura, como también el presidente gallego.

"Es una obra estratégica, sin duda para Galicia, para Vigo, pero además la interconexión que tendríamos con Portugal obliga a incorporar la conexión con el puerto de Vigo, dado que es el primer puerto en pesca fresca y congelada de España y uno de los primeros de Europa", ha dicho Feijóo.