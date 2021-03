Feijóo afirma que hay una “mayoría” contraria a Sánchez y que este aguantará si la derecha sigue “rota, dividida y parcelada”

Una derecha “rota, dividida y parcelada” es, a juicio de Alberto Núñez Feijóo, la única oportunidad que tiene Pedro Sánchez para continuar en la Moncloa. Porque según el presidente gallego, ya existe una “mayoría de españoles” que prefiere verlo fuera y solo las desavenencias entre PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox lo sostienen. Feijóo tiró además de su versión más escorada a la reacción para alertar de que socialistas, Podemos e independentistas “están rediseñando la nación más antigua de Europa, junto con Francia”.

“El número de ciudadanos con derecho a voto en España que están en contra de que Sánchez, Podemos en todas sus variantes y acepciones y los independentistas decidan y diseñen cual es nuestra forma de vivir”, aseguró. Feijóo hablaba así este jueva, al término de la reunión semanal de su gobierno, y lo hacía en respuesta a una pregunta del periódico Alerta Digital sobre si “la unión de las derechas” estará “la fuerza para combatir esta represión”. En la cabecera de este medio de comunicación luce una cita de Blas Piñar, histórico dirigente ultra muerto en 2014.

El caso es que al presidente de la Xunta el interrogante le vino de perlas para atender a esa parte de su parroquia que limita con la de Vox. Galicia es el territorio del Estado donde la formación de Abascal más dificultades ha encontrado para implantarse: no ha conseguido ningún cargo electo en ningún nivel institucional. Feijóo es consciente, y aunque habitualmente escapa de las proclamas ideológicas estridentes -asunto distinto es la práctica-, a veces hace guiños en sus discursos. Sus referencias a la “antigüedad de la nación española” es uno usual. La asunción de la idea de que los pactos del PSOE y las fuerzas soberanistas y de izquierda son poco menos que ilegítimos, otro.

“Si unimos todos esos votos habrá una mayoría suficiente para un gobierno estable. Si por el contrario seguimos rotos, dividos y parcelados, el socialismo del presidente Sánchez, Podemos y los independentistas tiene opciones de seguir en el gobierno”, dijo. Y a continuación calificó de “demoledora” la situación del Estado en cuanto a “confianza en la nación, acuerdos territoriales y concordia en la sociedad”.

Pero en esa “unión de las derechas” no dejó claro si entra o no Toni Cantó, el actor y ex diputado de UPyD y Ciudadanos que acaba de fichar por el PP de Isabel Díaz Ayuso. Preguntado expresamente por su figura, Feijóo escurrió el bulto y evitó apoyarlo. “En mi opinión quien tiene que responder a eso y a quien le corresponde tomar esa decisión es a la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid”, afirmó, “y estoy convencido de que lo hará con su mejor criterio y su mejor acierto”.