Feijóo defiende más autonomía fiscal para Madrid porque cumple las reglas sobre déficit y deuda

Madrid, Galicia y Canarias son comunidades autónomas que tienen, según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "un cumplimiento razonable" de las reglas de déficit y deuda pública y merecen por ello "más autonomía fiscal". Si se hace una armonización en los impuestos que gestionan las comunidades, el jefe del Ejecutivo pide que sea "a la baja". "Si es al alza, eso no es una armonización, eso es una subida", ha argumentado.

Feijóo ha reaccionado así al acuerdo, que califica de "sorprendente", entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para crear un comité bilateral para abordar una reforma fiscal y constituir un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas y para acabar con el dumping fiscal de Madrid.

El presidente de la Xunta no se ha opuesto a una armonización fiscal. La ha defendido en el pasado y este jueves, tras la reunión del Consello, ha considerado "razonable" establecer "horquillas similares" en las comunidades para bajar impuestos. No obstante, ha criticado el acuerdo porque considera que lo que se pretende es que "ERC y el PSOE les digan a las comunidades cumplidoras, como Galicia, Canarias, Madrid o Andalucía, que tienen que subir los impuestos porque no le llega a la Generalitat de Cataluña".

El objetivo de ERC, ha añadido, es la independencia y no tiene "nada que ver con la armonización". "Si hay un partido que no puede plantear armonizar nada cuando lo que quiere es fracturar, ese es ERC", ha insistido. Lo que dice la formación catalana es que "hay que ir contra la política fiscal de Madrid" y eso es, a juicio de Feijóo, "crear otra vez una tensión artificial entre Cataluña y Madrid".

El presidente de la Xunta ha manifestado que le resulta "llamativo" que ERC y el Gobierno central "pacten tocar la autonomía fiscal y tributaria de terceros". Galicia, ha agregado, seguirá con su política de rebaja de impuestos: "No rebajamos más porque no podemos". Lo que cree que "no tiene sentido" es que comunidades "endeudadas y con el déficit disparado" puedan rebajar impuestos y "otras más austeras, no".