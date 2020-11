Alberto Núñez Feijóo: "Las rentas medias y bajas también tienen derecho a mandar a sus hijos a la concertada"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha puesto a la vanguardia de los argumentarios del Partido Popular contra la Ley Celaá y anuncia medidas de resistencia desde el ámbito de sus competencias exclusivas: "No vamos a dar el título de bachillerato a una persona que suspende", ha dicho el jefe del Gobierno gallego sobre las posibilidades que plantea la nueva normativa a la hora de pasar de curso con materias pendientes. Según Feijóo la nueva norma educativa "es la ley que quiere el independentismo". La administración gallega solo tiene previsto cumplir aquellos preceptos de la misma que tengan carácter obligatorio. Feijóo asegura: "No vamos a utilizar una única lengua vehicular en la enseñanza", "vamos a seguir con nuestro sistema educativo porque es bueno", "vamos a mantener la educación concertada".

Feijóo hará lo posible para frenar la ley Celáa en Galicia y solo aplicará "los preceptos de obligado cumplimiento"

Saber más

Durante su segunda entrevista consecutiva en La Voz de Galicia (la última fue hace una semana con la excusa de un foro entre Galicia y Asturias) Feijóo ha detallado las razones de su apuesta por la educación concertada. El argumento es el que sigue: "Entendemos que las rentas medias y bajas también tienen derecho a mandar a sus hijos a un colegio concertado y no solamente aquellos que tengan rentas altas. Los que no tienen esas rentas tienen que mandar a sus hijos a donde diga la autoridad educativa competente en cada momento". En su razonamiento el líder del PP gallego olvida que él es la autoridad competente en materia educativa para todos los gallegos y omite que ese otro lugar que no son los colegios de pago tiene nombre propio: educación pública.

Pese a reconocer que en Galicia no hay un problema con el idioma, "nosotros no tenemos los problemas que hay en Catalunya", el barón gallego del PP se apunta a la batalla en defensa del español. "Para nosotros hay dos lenguas vehiculares", ha dicho en torno al idioma. De su razonamiento se desprende que ningún idioma está por encima del otro en materia educativa, algo no muy alejado de lo que plantea el polémico punto de la reforma que el PSOE pactó con Esquerra Republicana de Catalunya. A pesar de ello, Feijóo se muestra indignado con una reforma que considera "una imposición lingüística para aprobar los presupuestos".

En las preguntas de los lectores del diario que frecuenta, Feijóo se ha encontrado a quienes consideran que el gallego no tiene la suficiente protección. Para ellos, el político gallego del PP también tiene respuestas empáticas: "Las lenguas no se imponen, las lenguas se quieren. Hay que convencer a la gente de que el gallego es el signo cultural más importante que tenemos", ha dicho.

La capacidad del líder gallego para contentar a cualquier interlocutor encontró su culmen cuando recibió la pregunta enviada por Fernando, un vecino de la localidad leonesa de Balboa, que estos días ha adquirido cierta relevancia tras saberse que sus vecinos habían pedido dejar de ser leoneses para convertirse en gallegos. Para este internauta y lector de La Voz de Galicia, el presidente de la Xunta se reservó la siguiente reflexión: "Si alguien quiere ser gallego que sepa que lo puede ser. Lo primero que tiene que hacer es quererlo y si lo quiere tiene la mitad del camino andado. No tengo ningún problema en hablar con el presidente Mañueco y a ver si podemos encontrar una solución".